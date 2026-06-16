Başbakan Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk basınının önemli isimlerinden, Gıynık Medya Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Bilbay Eminoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Basın hayatına yaptığı değerli katkılar, ortaya koyduğu çalışmalar ve geride bıraktığı emekler daima hatırlanacaktır.

Merhum kardeşimiz Bilbay Eminoğlu’na Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, Gıynık Medya çalışanlarına, basın camiamıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet olsun.”