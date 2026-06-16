BRT’de katıldığı “Siyaset Noktası” programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Hasipoğlu, HÜR-İŞ’in bu yöndeki çağrısını anımsatarak, yılın ikinci asgari ücretinin önceki dönemlerde olduğu gibi birçok farklı kriter göz önünde bulundurularak belirleneceğini ifade etti.

Hayat pahalılığının da bu kriterlerden biri olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, “Ancak hayat pahalılığı şudur ve şunu veriyoruz şeklinde değildir” dedi.

Haziran ayı sonunda hayat pahalılığı rakamlarının açıklanmasının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun temmuz ayında toplanacağını kaydeden Hasipoğlu, asgari ücretli çalışanlara yönelik sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi.

“Biz hiçbir zaman asgari ücretlimizi ezdirmedik” diyen Hasipoğlu, geçen ocak ayında asgari ücretli çalışanlara maaş farklarının eksiksiz şekilde ödendiğini belirterek, “19 bin kişiye Çalışma Bakanlığı olarak üstlendiğimiz sorumluluğumuzu yerine getirdik ve 12’şer bin liralık ödemelerini eksiksiz ve zamanında gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, böylelikle asgari ücreti hayat pahalılığının üzerinde bir seviyeye taşıdıklarını savunarak, emekliliklerine olumsuz etki etmemesi adına maaş farkı ödedikleri asgari ücretli çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim farklarını da karşıladıklarını sözlerine ekledi.