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Yıl boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan çalışmaların yer alacağı sergiye tüm vatandaşlar davet edildi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun katılımıyla yapılacak açılışın ardından sergi, 18 Haziran Perşembe ve 19 Haziran Cuma günleri 09.00-12.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Gönyeli Fazıl Plümer Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, 17 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek açılışla ziyaretçilere kapılarını açacak.

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