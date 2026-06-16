Ünal Üstel: Hakan Fidan’ın iki devletli çözüm mesajı, Kıbrıs Türk halkının kararlı duruşunun yansımasıdır
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Gönyeli Fazıl Plümer Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, 17 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek açılışla ziyaretçilere kapılarını açacak.
Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun katılımıyla yapılacak açılışın ardından sergi, 18 Haziran Perşembe ve 19 Haziran Cuma günleri 09.00-12.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Yıl boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan çalışmaların yer alacağı sergiye tüm vatandaşlar davet edildi.