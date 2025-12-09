Ameliyatı başarılı geçen Ünal Üstel’in, birkaç güne taburcu olması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile YDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Başbakan Üstel’in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Başbakan Üstel’in dün sabah ağrı şikayetlerinin başladığını, gün içinde bu ağrıların arttığını ve bunun üzerine daha önce aynı şikayetten dolayı ameliyat olduğu YDÜ Hastanesi'ne başvurduğunu kaydetti.

Dinçyürek, Üstel’in dün gece saat 22.00 sıralarında YDÜ Hastanesi'ne geldiğini ve kendisini daha önce ameliyat eden ekip tarafından yapılan muayenesinde acil bir durum tespit edilerek, operasyona alındığını anlattı.

Operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun stabil ve olması gerektiği gibi seyrettiğini ifade eden Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel'in birkaç gün içerisinde sağlığına kavuşmasını beklediklerini söyledi.

Dinçyürek, Üstel’e geçmiş olsun dileklerini iletirken, operasyonu başarıyla tamamlayan ekibe de teşekkür etti.

-Balkan

Operasyon ile ilgili teknik bilgiyi ise, aynı zamanda Genel Cerrahi Uzmanı olan Başhekim Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan verdi.

Balkan, Başbakan Üstel’in dün gece şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle geldiği hastanede, “fıtık” tanısıyla acil ameliyat edildiğini kaydetti.

Balkan, ameliyatın başarılı geçtiğini, Üstel’in hayati bir problemi olmadığını, birkaç gün içinde taburcu edileceğini söyledi.

Balkan, ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrah Ali Özant ve ekibine de teşekkür etti.