Başbakanlık bütçesi üzerine son olarak Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, CTP Milletvekili Sami Özuslu ve CTP Milletvekili Devrim Barçın söz aldı.

-Baybars

2025 bütçesinin geneline bakıldığında son yılların bütçelerinden farkı olmadığını kaydeden Baybars, tek farkın bütçe açığının artması olduğunu söyledi.

2025 bütçesinde geçen seneye göre gelirlerin artmadığını, yüzde 14’e yakın bütçe açığının olduğunu belirten Baybars, ekonomide bir toparlanma öngörüsünün ortada olmadığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’ne taahhüt edilen hiçbir şeyin yapılmadığını ifade eden Baybars, örnekler de verdi. Kamu gelirlerini artıracak, insanları günlük yaşantısını kolaylaştıracak şeylerin de yapılmadığını anlatan Baybars, bu yönde yapılması gerekenleri sıralauarak, “Hükümet neden var?” diye sordu.

Performans bazlı bütçeye geçilmesi önerisinde bulunan Baybars, şu anda toplumda refah düzeyinin çok düşük olduğunu belirtti.

Okullardaki sıkıntılara da değinen Baybars, bunlarla ilgili de bütçe ayrılmadığını kaydetti. Baybars, hükümete, elektrik konusunda halkı kandırmaktan vazgeçme çağrısı yaptı.

İnsanları evlerine hapsetmeden nüfus sayımı yapacak noktada olunmamasını da eleştiren Baybars, nüfusu bilmeden hazırlanan planlamayla ülkenin gelişemeyeceğini kaydetti.

Kamu Reformu Yasası’nın yapılması gerektiğini ifade eden Baybars, e-devlete geçilmesini de istedi ancak bu vizyonun da olmadığını söyledi.

Baybars, doğal afetler konusunda geçen haftalarda yaşanan fırtınaya değinerek, yapılması gerekenler yapılmadığından toplumun zarar gördüğünü belirtti. Baybars, depremle ilgili yapılması gerekenlere de değindi.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu da konuşmasında, nüfus sayımı yapılması çağrısında bulundu.

Eylül ayı sonuna kadar 25 bin 918 yeni araç kaydedildiğine işaret ederek, yeni ehliyetlere ilişkin de rakam paylaşan Özuslu, nüfusla ilgili açıklanan rakamların gerçekten çok uzak olduğunu kaydetti. Nüfusu bilmeden işin altından kalkılamayacağını ifade eden Özuslu, bütçeye nüfus sayımının da dahil edilmesini istedi

Mahkum sayılarını paylaşan Özuslu, ülkedeki suç oranları ile suç çeşitliliğinin büyüdüğüne işaret etti. Mahkum sayılarındaki artışın nedeni olarak ülkeye giriş-çıkışlarla ilgili tedbirlerin alınmamasını gösteren Özuslu, ülkeye acenteler aracılığıyla, parayla getirilen öğrencilerin yarattığı sıkıntılardan da bahsetti.

Bazı kalemlerde “har vurup harman savrulduğunu” savunan Özuslu, yeni meclis ve cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin getirdiği masraflara işaret etti. Özuslu, sağlık, eğitim, altyapı gibi konularda birçok sorun varken ve insanlar bunlar için çözüm beklerken lüks harcamaların açıklaması olmadığını kaydetti.

Ülkedeki inşaat yapılaşmasına eleştirilerde bulunan Özuslu, hükümete de bu konuda bir şey yapmama eleştirisinde bulundu.

BRT’de aylık 15-16 bin TL karşılığı personel çalıştırıldığını söyleyen Özuslu, Çalışma Bakanı’nın bunu ihbar kabul etmesini istedi. BRT’de kadrolu 45 kişi kaldığını, amirliklerin çoğunun boş olduğunu belirten Özuslu, “BRT kurumu şu an çöktü.” dedi.

10 Aralık tarihinin dünya insan hakları günü olarak anıldığını kaydeden Özuslu, ülkedeki herkesin çok daha iyi koşullarda yaşaması gerektiğini belirtti ve yasal ve idari tedbirler alınmasını istedi.

Özuslu, Kuzey ile Güney Kıbrıs arasında yeni geçiş noktalarının açılmasını da isteyerek, hükümete bu konudaki siyasetini sordu.

-Barçın

Başbakanlık bütçesi üzerine ikinci kez söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, 2025 yılı hayat pahalılığı öngörüsünün yüzde 35 olduğunu belirterek, eleştirdi. Barçın, “Bu bütçe neye göre nasıl yapıldı?” diye sordu.

Bütçeye bakıldığında 2025 yılında elektriğe yüzde 75 zam yapılacağının anlaşıldığını belirten Barçın, “Ya da siz bütçe yapmayı bilmiyorsunuz.” dedi.

Barçın, bütçenin Kıb-Tek’e yatırım yapılmayacağını söylediğini kaydetti Kıb-Tek'in altı tane hukukçusu olduğunu kaydeden Barçın, bu sene hukuk danışmanlığı adında 3 milyon TL ücret ödendiğini belirterek, “Kime ödediniz?” diye sordu, konunun şaibeli olduğunu söyledi.

Barçın, akaryakıtın hangi rafineriden alındığını da sordu.

Barçın’ın konuşmasının ardından Başbakanlık bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Sonrasında, BRTK bütçesine geçildi.