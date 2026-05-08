Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Türkiye Bilişim Derneği iş birliğinde düzenlenen Genç Beyinler Yeni Fikirler (GBYF KIBRIS) proje yarışması yapıldı.

Lefke Avrupa Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışmada, gün boyunca ülkede bilişim alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan proje sergileri ve proje değerlendirme oturumları yer aldı. Yarışmaya 10 üniversiteden öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin inovatif düşünme becerilerinin geliştirilmesi, yeni fikirlerin ortaya çıkarılması ve nitelikli insan kaynağının sektörle buluşturulmasını amaçlayan yarışma; finalist projelerin sunumu ardından, final oylaması ve ödül takdimi ile tamamlandı.

Türkiye’de 15. düzenlenmesinin ardından bu yıl ilk defa KKTC’de düzenlenen Genç Beyinler Yeni Fikirler yarışmasının gelecek yıllarda da devam edeceği belirtildi.

Etkinliğe; Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, üst düzey yetkililer, sponsorlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BAŞÇERİ: “GENÇLERİN FİKİRLERİ SANAYİYLE BULUŞMALI, ÜRETİME DÖNÜŞMELİ”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, etkinlikte yaptığı konuşmada, yarışmaya ev sahipliği yapan Lefke Avrupa Üniversitesi’ne, katkı koyan üniversitelere, Genç Beyinler Yeni Fikirler yarışmasını hayata geçiren Türkiye Bilişim Derneği’ne teşekkür etti; derneğin Türkiye’nin teknoloji ekosisteminde dönüşüm yaratan “Genç Beyinler Yeni Fikirler” konseptinin deneyimini ve bilgi birikimini KKTC’ye taşıdığını söyledi.

Başçeri, yarışmadan sanayi ve sektörde değerlendirilebilecek fikirler çıkacağına inandığını ifade ederek, GBYF Kıbrıs’ın standart bir öğrenci yarışmasının ötesinde olduğuna dikkat çekti.

KKTC ekonomisinin turizm ve yükseköğrenime dayandığını belirten Başçeri, özellikle son 20 yılda güçlü bir eğitim altyapısı oluştuğunu, 23 üniversitenin faaliyet gösterdiğini, yüz binin üzerinde öğrencinin yanında, 6 binin üzerinde öğretim görevlisinin bulunduğunu söyledi.

Üniversitelerin öğrenci sayısını artırma konusunda yarışın fikirlerin sanayiyle buluşmasına ve üretime dönüşümüne yönelik bir rekabete evrilmesi çağrısında bulunan Başçeri, “Kıbrıs Bilişim Adası” hedefinin bu çerçevede ele alınması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bu alanda yapılacak çalışmalara katkı vermeye hazır olduğunu belirten Büyükelçi Başçeri, KKTC’nin geleceği açısından reel sektörün, üretimin ve üniversitelerin projelerle ekonomiye sağlayacağı katkının öneminin altını çizdi.

Hedefe ulaşılması için altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerektiğine değinen Başçeri, bilişim ve yüksek teknoloji alanında KKTC’nin cazibe merkezi haline gelmesi için fiber optik altyapının güçlendirilmesi protokolü imzalandığını anımsattı. Başçeri, “Tek dileğimiz protokolün onayıyla ilgili belirsizliğin giderilmesi ve gençlerin heyecanının, emeklerinin sanayiyle buluşmasına engel olunmaması.” dedi.

ARIKLI: “BİLİŞİM ADASI KIBRIS HEDEFİ İÇİN HUKUKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI ŞART”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, bilişimin çağın gereği olduğunu belirterek, teknolojide öne çıkan devletlerin, devletler arası rekabette de öne geçtiğini söyledi. Arıklı, son zamanlarda yapay zeka kullanılan savaşlara dikkat çekerek, KKTC’nin de bu alanda gelişebilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Arıklı, “Bilişim Adası Kıbrıs” hedefini hayata geçirmek için hukuki ve teknolojik altyapının hazırlanması gerektiğini ifade ederek, bu süreçte 3G’den 4.5G’ye geçişin kısa sürede sağlandığını ancak yeterli olmadığını, ardından fiber optik altyapı için Türkiye ile protokol imzalandığını hatırlattı.

Bir sonraki adımın 5G olduğunu vurgulayan Arıklı, bu kapsamda görüşmeler yaptığını, belirlenen lokasyonlarda 5G’ye geçilmesi için çalışmaların lansmanını 20 Temmuz’da yapma hedeflerini paylaştı.

KKTC’de yenilikleri hayata geçirmenin zor olduğunu belirten Bakan Arıklı, sistemin zaman zaman engeller çıkardığını söyledi. Çağdaş ülkelerde olan Uber araç sistemi ve toplu taşıma örneklerini veren Arıklı, statükonun aşılması gerektiğini, bunun için siyasette olduklarını kaydetti.

“Genç Beyinler Yeni Fikirler” yarışmasında yer alan projelerden övgüyle bahseden Arıklı, yarışmanın gelecek yıl çok daha fazla yarışmacıyla yapılacağına inanç belirtti; diğer ülkelerle olan farkların gençlerin gayretiyle kapanacağını söyledi. Arıklı, emek verenlere, sponsorlara, organizasyonu yapanlara, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne ve BTHK’ye teşekkür etti; gençlere başarı diledi.

BÜRÜNCÜK: “BU TÜR ETKİNLİKLER BÜYÜTÜLEREK DEVAM EDİLMELİ”

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük de etkinliğe katkı koyanlara ve proje hazırlayan gençlere teşekkür etti.

Bürüncük, gün boyunca çok sayıda projeyi değerlendirmekten duydukları heyecanı paylaşarak, tüm proje sahiplerini emeklerini dolayından kutladı.

Etkinliğin bundan sonraki yıllarda daha geniş katılımla sürdürülmesini temenni eden Bürüncük, bu tür etkinliklerin devam etmesi için herkesin katkısına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Bürüncük, BTHK olarak sürece katkı koymaya devam edeceklerini belirtti.

PROF. DR. YÜKSELEN: “LAÜ OLARAK BU HEYECANA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de, son yıllarda gördüğü “En yüksek heyecana ve enerjiye sahip öğrenci etkinliklerinden birine” ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Çok ciddi bir emek harcanan etkinliğe katkı koyan üniversitelere, yarışmaya katılan öğrencilere, akademisyenlere ve sponsorlara teşekkür eden Yükselen, etkinliğin sonraki yıllarda diğer üniversiteler tarafından da sahiplenilerek daha ileriye taşınacağına inandığını söyledi.

ALTINSAAT: “KKTC’DEKİ ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat da, “Genç Beyinler, Yeni Fikirler” yarışmasının KKTC’de başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bilişim Adası Kıbrıs” vizyonu kapsamında BTHK ile imzaladıkları iş birliği anlaşmasının bugün geldiği seviyeyi görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Altınsaat, final sürecinde gençlerin farklı disiplinlerden projelerini dinlediklerini, gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, yarışma sayesinde öğrencilerin farklı üniversite ve bölümlerden arkadaşlarıyla tanışarak ileride mesleki iş birlikleri kurma imkanı bulduğunu belirtti.

Türk Bilişim Derneği olarak KKTC’de çalışma grubu kurma kararı aldıklarını açıklayan Altınsaat, bunun yanında dereceye giren projelerin Ulusal Bilişim Kurultayı ve Genç Bilişimciler Kurultayı’na davet edileceğini söyledi.

“KÜÇÜKÖZDEMİR: “BU YARIŞMANIN KKTC’DE GELENEK HALİNE GELECEĞİNE İNANIYORUZ”

Yarışmanın ana sponsorlardan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise, KKTC’de ilk kez düzenlenen ve sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduğu organizasyonun, Türkiye’de olduğu gibi burada da gelenek haline geleceğine inandığını söyledi.

Küçüközdemir, gençlerin bu tür fırsatları değerlendirmesinin önemli olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak genç yetenek programlarıyla yeni mezunlara kapılarını açtıklarını söyledi. Şirket bünyesinde gençlerin önerileriyle “Oyna Kazan” ve adım sayısına göre internet kazandıran uygulamaların hayata geçirildiğini anlatan Küçüközdemir, teknolojinin toplumu daha sağlıklı, eğlenceli ve eğitimli hale getirmek için kullanılabileceğini ifade etti.

USTACAN: “BUGÜNKÜ PROJELER YARININ GİRİŞİMLERİ, YERLİ TEKNOLOJİLERİ OLABİLİR”

Yarışmanın ana sponsorlardan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Murat Ustacan ise, organizasyonda yaklaşık 120 projenin yer almasının, gençlerin teknolojiye, mühendisliğe ve üretmeye olan ilgisinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğine dikkat çekerek, telekom, yazılım ve enerjinin geleceği belirleyen alanlar arasında yer aldığını söyledi.

Ustacan, bu alanlarda farkı yaratan unsurun yalnızca teknoloji değil, teknolojiyi, doğru yer ve zamanda, doğru amaçla kullanabilen insan kaynağı olduğunu kaydetti; genç istihdamını artırmanın yolunun çözüm üreten, girişimci düşünen ve dijital yetkinliklere sahip bireyler yetiştirmekten geçtiğini belirtti. Ustacan, bugün sunulan projelerin yarının girişimleri, Ar-Ge merkezleri ve yerli teknolojileri olabileceğini ifade etti.

KAZANANLAR ANLIK OYLARLA BELİRLENDİ

Protokol konuşmalarının ardından, gün boyunca yapılan değerlendirmelerle finale kalan projelerin sunumları yapıldı. Finalistler projeler, jüri ve protokol tarafından anlık olarak oylandı. Buna göre sonuçlar şu şekilde açıklandı:

“Yazılım, Yapay Zeka ve Dijital Platformlar" kategorisi:

“1. LAÜ - Yapay zeka destekli cilt analiz sistemi (AI-Powered Skin Analysis System). 2. DAÜ - Yapay zeka destekli çalışma platformu (Web Application for Education: Question – Answer Sharing System). 3. ODTÜ KKK - Güvenli çevrim içi oy verme sistemi (Secure Online Voting System - SOVS)"

"Mühendislik, Donanım ve Sürdürülebilir Teknolojiler" kategorisi:

"1. UKÜ - Yapısal akustik nesneler ve kritik izleme sistemi (Y.A.N.K.I. Yield Analysis & Networked Kinetic Intelligence). 2. YDÜ Alzheimer erken teşhis sensörü (Innovative Point-of-Care Biosensors Targeting SMAD3 for Early Detection of Alzheimer’s Disease). 3. DAÜ - görme engelliler için yapay zeka destekli navigasyon sistemi (NYSME (Now You See Me): Assistive Navigation System with AI-Based Perception and Multimodal Feedback with Sensor Fusion for Real-Time Environmental Awareness)"

Yarışma, kazanan ekiplere sırasıyla 10, 20 ve 40 bin TL değerindeki ödül çeklerinin takdimi ve katkı koyanlara plaket takdimiyle tamamlandı.

Etkinliğin ana sponsorluğunu Telsim, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve K-MET üstlenirken; etkinlik sponsoru olarak PASHA, platin sponsor olarak Koopbank destek verdi. Altın sponsorlar arasında, EMI Technologies Ltd., Güven Sigorta, Barikat Siber Güvenlik, Metgin, Ekin Adademir Ltd. ve PRO Temizlik yer aldı.