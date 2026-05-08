Eşek projesi kapsamında Karpaz bölgesinde yaşayan binlerce kişinin sorunlarını çözmek ve eşeklerin de hayvan refahı kapsamında yaşamlarını devam ettirebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, bazı kişilerin bu projeyi engellemeye çalıştığını söyledi. Basat, her hafta polise gittiklerini ifade ederek, söz konusu kişilerin engellemelerine karşı Çevre Koruma Dairesi, Orman Dairesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Vakıflar İdaresi ile birlikte koordineli bir şekilde çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Kişisel çıkarlar ve hırslar uğruna “Eşek Projesi”nin durdurulmaya çalışıldığını söyleyen Basat, bariyerli alanların içerisinde arazi ve Çevre Koruma Dairesi’nin binalarının işgal edilmeye çalışıldığını, bölgede kirlilik ve hastalık riski yaratıldığını söyledi.

Bu kişiler tarafından sosyal medya ve basın organlarına bazı fotoğraflar ve videolar servis edildiğini söyleyen Basat, “Bu görüntülerdeki eşeklerin aç ve susuz olduğu iddia edildi. Videodaki alan Çevre Koruma Dairesi’nindir. O alanda kısırlaştırılan eşekler bulunmaktadır. Eşeklere kısırlaştırmak için narkoz verdik. Narkoz verilen hayvanların önünden yemi ve suyu alınmaktadır. Devamında da hayvan narkozdan tamamen ayılana ve kendine gelene dek gerekli kontrolleri yapıyoruz. Hayvan tamamen narkozdan ayıldıktan sonra yemi ve suyu verilir. Ancak ilgili videodaki vatandaş gidip orada hem mülke tecavüz ediyor hem de narkoz altındaki eşeğe tam ayılmadan su vererek o eşeğin hayatını tehlikeye attı” diyerek ilgili durum için polise suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.