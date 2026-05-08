İskele-Ercan ana yolu üzerinde Sütlüce kavşağı yakınlarında 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Emre Çelik (E-27) yönetimindeki ZLC 934 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan aracı geçtiği esnada, karşı istikametten gelmekte olan Sinan Doğan (E-33) yönetimindeki NS 772 plakalı araç ile çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile ZLC 934 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Osman Öztürk(E-) ve Mustafa Bakır(E-) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.