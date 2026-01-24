Başkan Amcaoğlu, yağışların başladığı ilk andan itibaren gece boyunca sabaha kadar tüm belediye ekiplerinin sahada görev yaptığını belirterek, yağıştan etkilenen noktalarda gerekli müdahalelerin eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini, risk oluşabilecek bölgelerin ise yakından takip edildiğini ifade etti.

Aşırı yağışlar nedeniyle Dut Deresi’nden su gelişi yaşandığını aktaran Amcaoğlu, genel durumun kontrol altında olduğunu ve ekiplerin olası olumsuzluklara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Bu süreçte Kamil Başar Caddesi’nin (Gürpınar Yolu) geçici olarak trafiğe kapatıldığını, Güzelyurt–Lefkoşa yolu geliş istikametinin ise tek şerit olarak kontrollü şekilde trafiğe açık olduğunu belirten Amcaoğlu, vatandaşlara sürüş esnasında dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif güzergâhları kullanmaları çağrısında bulundu.

Başkan Amcaoğlu, tüm ekiplerin sahada olduğunu ve gelişmelerin yakından takip edilmeye devam edileceğini vurguladı.