Kısa bir değerlendirmede bulunan Uluçay’ın açıklaması şöyle:

İki gün sonra yani 28 Aralık 2023’te Gazimağusa Belediye Başkanlığı görevini devralmamızın üzerinden 1 yıl geçmiş olacak.

Bu bir yıl içerisinde hedefleyip hayata geçirmeyi başardığımız tüm hizmet ve projeler için kapsamlı bir açıklama yapacağız. Ancak bunun öncesinde mutlulukla paylaşmak isterim ki dün itibariyle İhtiyat Sandığına toplam 10,995,179 TL ödeme yaparak çalışanlarımızın 2024 yılından önceki tüm geriye dönük eksik yatırımlarını tamamladık.

Göreve geldiğimizde birinci hedefimiz belediyemizi 2 buçuk yıl içerisinde ekonomik olarak ayağa kaldırmaktı. Çalışanlarının tüm yatırımlarını eksiksiz yapabilen, şehre yatırım yapabilen bir Gazimağusa Belediyesi, inanıyorum ki önümüzdeki dönemde birçok alanda hizmet kalitesini de artırarak daha da güçlenecektir.

Belediyemizin ekonomik olarak yeniden ayağa kalkmasında ciddi emeği bulunan Gönüllü Ekonomi Danışmanımız Sayın Zeren Mungan’a ve tüm ekibine, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi ile yaptığımız görüşmelerde ciddi katkı koyan Belediye Meclis Üyemiz Sayın Mine Karaca’ya tüm çalışma arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Mağusa iyileşmeye, biz daha çok çalışmaya devam edeceğiz…