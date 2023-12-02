Güzelyurt'un Kalkanlı bölgesinde yaşanan fidan hırsızlığıyla ilgili 21 yaşındaki Z.Y. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında, Kalkanlı’da bulunan bir şahsa ait arazi içerisine izinsiz olarak girilip mülke tecavüz edildikten sonra, arazi içerisinde muhafaza edilmekte olan toplam 19 adet, çeşitli meyve ağacı fidanlarının çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Z.Y.’nin tutuklandığı açıklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.