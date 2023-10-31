Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars Genel Kurul’da, “Nüfusumuz kaç? Nüfus Politikanız ne?” konulu güncel konuşma yaparak, nüfusun bilindiğinin söylendiğini bu nedenle nüfusun açıklanmasını istedi.

Özellikle vatandaş nüfusun bilinmesi için adım atılmadığını, aksine geriletildiğini ifade eden Baybars, MAKS projesinin bitirilmesine yönelik adım atılmadığını da kaydetti.

Ülkede nüfusun sayılması yönünde ilkel yöntemler tartışıldığını dile getiren Baybars, MAKS projesinin olduğu noktada saydığını söyledi.

“Nüfusu söyleyememek övünülecek bir şey değil, ayıptır” diyen Baybars, nüfusu bilmenin üzerine bir de nüfus politikası inşa etmek gerektiğini kaydetti.

“Hükümetin ilkel politikalarla adım attığı” eleştirisinde bulunan Baybars, 2018’e kadar ülkede kayıtlılık olmadığını söyledi. İkamet ve vizeler tüzüğü ile insanların kayıt altına alındığını ifade eden Baybars, kendilerinin görevden gitmesinin ardından kayıtsızlığın devam ettiğini belirtti.

Kalkınma planı hamlesi yapılabilecek durumda olunmadığını kaydeden Baybars, cezaevindeki nüfusun yarıdan fazlasının vatandaş olmadığını dile getirdi. 2022 yılında yapılan bir anket çalışmasına atıfta bulunan Baybars, gençlerin göç etme eğiliminde olduğuna işaret etti.

Çalışma hayatında vatandaş olmayan nüfus sayısının ne olduğunu soran Baybars, eğitimde yaşanan sıkıntıların nüfus politikasızlığı nedeniyle kontrolsüz olarak alınan göçün sonucu olduğunu söyledi. Belli bölgelerde gettolaşma başladığını ifade eden Baybars, “Kontrolsüz bıraktığınız nüfus yüzünden insanlar ekonomik olarak zarar görmeye başladı” dedi.

“İçişleri Bakanı çağ nüfusun kaç olduğunu biliyor mu?” sorusunu soran Baybars, plansız bir ülke söz konusu olduğunu belirtti. Kalkınma planı ortaya atılmasına rağmen nüfusun bilinmediği ve nüfus politikası olmadığı eleştirisi yapan Baybars, nüfus politikasının sadece İçişleri değil tüm bakanlıkların meselesi olduğunu söyledi.