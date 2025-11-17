Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Türkiye'den KKTC’ye gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Arıklı, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demokrat Parti'nin Kıbrıs Türk Siyasetinde önemli bir yeri olduğunu belirten Arıklı, (Türkiye Başbakanlarından Adnan) Menderes ve (Dışişleri Bakanlarından Fatin Rüştü) Zorlu’nun her Kıbrıslı Türkün kalbinde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ise, Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Karşılıklı hediye takdiminin yapıldığı kabulde, YDP milletvekili Talip Atalay da hazır bulundu.