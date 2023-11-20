Agresif bir küresel rekabetle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Toros, başarılı ülkeleri başarısızlardan ayıran en önemli noktalardan birinin internet tabanlı teknolojik yatırımlar olduğunu söyleyerek, “Siz, bu yatırımlar için ne kadar bütçe ayırdınız?” diye sordu.

Limanlar konusunda konuşan Fikri Toros, “Özelleştirme lafı duyduğumuzda ‘bir kurum daha elden gidiyor’ diyoruz…Bu algıyı değiştirin. Limanlarda özelleştirme stratejiniz ilerleyecekse ihale aşamasına gelmeden önce yerli şirketlerle istişare edin…Limanların yabancı şirketlere verilmesini kabul etmeyeceğiz” dedi.

Girne kuzey sahilde bir marinaya ihtiyaç olduğunu belirten Toros, restorasyonu tamamlanmak üzere olan Girne tarihi limanının çağdaş şekilde işletilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi, “Orası marina değildir, tarihi bir limandır. Burasının karakterini koruyacak bir yönetime ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Girne’deki ticari limanı marinaya dönüştürme, yeni bir ticari liman yatırımını gündeme alma zamanı geldiğini belirten Fikri Toros, bu projenin batı sahillerinde olabileceğini söyledi.

Toros, kara yolları konusunda da konuşarak, bu yıl ölüm ve ağır yaralanmalarla sonuçlanan kazaların her zamankinden fazla olduğunu ifade ederek, “Yol ve trafik güvenliğine hak edilen kalemlerin ayrılmadığını gördüm. Yanılmayı çok isterim” dedi.

Ercan konusunda da konuşan, yeni terminal binasını ülkeye kazandırılmış değerli bir alt yapı olarak değerlendirdiğini söyleyen Toros, “Yeni havaalanından mutluyuz ama hevesimiz kursağımızda kalıyor. Orayı işleten şirkete gösterilen müsamaha bizi rahatsız ediyor” ifadesine yer verdi.

Ercan’ın uluslararası uçuşlara açılacağı konusundaki açıklamalara işaret eden Toros, bunun ancak BM zeminine dönülmesi ve müzakereyle mümkün olabileceğini belirterek, “Ercan’a doğrudan uçuş düzenlemek hiçbir ülkenin elinde değil. Yaptırımlar orada durduğu sürece bunu gerçekleştirmek mümkün değil” dedi.

Ercan’ın aylık cari giderlerine de işaret eden Toros, eski alanda aylık 5 milyon TL olan cari giderin yeni alanda 30 milyona yükseldiğini belirterek, “Gelir ve giderler arasında büyük bir dengesizlik var. Bu durum sürdürülebilir değildir” dedi.

Eski Ercan’ın ne şekilde kullanılacağını soran Toros, burada müthiş bir gelir getirici potansiyel olduğunu söyledi.

Yeni geçiş noktalarının açılmasının önemine de işaret eden Fikri Toros, yol alt yapıları yapılırsa, geçiş noktaları için baskı unsuru oluşturulursa, Ercan’ın en yüksek trafiğe sahip havalimanları arasına girebileceğini belirtti.

Havaalanı civarındaki reklamlara da işaret eden Toros, reklamlarla bir turizm ülkesine değil, büyük bir kumarhaneye gelinmiş gibi bir algı yaratıldığını, bundan büyük rahatsızlık duyulduğunu kaydetti.

İncirli: “Nüfusu kontrol etmezsek sabahtan akşama yol döksek de yetmeyecek”

CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın en itibarlı dairelerin buluştuğu bakanlık olduğunu söyleyerek, bakanlığa ayrılan payı eleştirdi.

İncirli, “Geçmişte, kendi yollarımızı yapabilecek kadar güçlüydük, araçlarımız, mühendislerimiz vardı. Karayolları Dairesi şimdi muhtaç bir yapıda...Bu beni de birçok insanı da üzüyor” şeklinde konuştu.

Karayolları Dairesi’nin güçlendirilmesi için ne yapılacağını, bütçede buna nasıl bir kaynak ayrıldığını soran İncirli, Ankara kaynaklı projelerinin çerçevelerinin ve takvimlerinin bilinmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

İncirli, ülkedeki mühendis ve teknik insanların böyle projelerde by-pass edilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Doğru olan iş birliği yapılması” dedi.

Yollar kapalı devre olmadığı için trafikte akış sağlanamadığını kaydeden İncirli, “Kontrolsüz nüfus artışı var. Araçlar da arttı… Nüfusu kontrol etmezsek sabahtan akşama yol döksek de yetmeyecek” ifadesine yer verdi.

Küçükkaymaklı’dan Haspolat’a yol yapmasının Lefkoşa trafiğini rahatlatacağını belirten Sıla Usar İncirli, Karpaz yolundan utandığını söyleyerek, “Yollar dökülüyor… Yeni yollara, yollarda bakıma ihtiyaç var. Bir ülke kendi yolunu yapamazsa bana göre başka hiçbir şey yapamaz” dedi.

Sinyalizasyon ve Ercan gibi başlıklarda da konuşan İncirli, “Ercan’ın uluslararası uçuşa açılması dilek ve temennilerle olmaz, bunu hepimiz biliyoruz” diye konuştu.

Solyalı: “Bu iki milyarlık bütçe neye kullanılacak”

CTP milletvekili Ürün Solyalı, konuşmasında trafik kazalarına işaret etti.

Solyalı, “Bu, hayata dokunan bir mesele. Bu konuda bir seferberlik başlatın. Ya mağdur ya zanlı olarak yollarda her an başımıza bir şey gelebilir" diye konuştu.

Bakanlığın bütçesinin 59 milyon Euro’ya denk geldiğini belirten Solyalı, “Tam da Emrullah Beyin cebine konacak bir miktar” ifadesine yer verdi.

Ercan, limanlar başlıklarında da konuşan Solyalı, Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı’ya, “Bu iki milyarlık bütçe neye kullanılacak?” diye sordu.