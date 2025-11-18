Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2 Milyar 136 Milyon 665 bin TL’lik Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bütçesi ve 15 Milyon 62 bin TL’lik Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçesini oy çokluğuyla onayladı.

Görüşmede, CTP Milletvekili Devrim Barçın, BRTK personeli hakkında bilgi istedi.

BRT müdürü Meryem Özkurt, personel ihtiyacına dikkati çekerek, 28 kişiyi hizmet alımı yöntemiyle üç ay üç ay sözleşme ile çalıştırdıklarını söyledi.

Yeni yasa tasarısının geçmesi durumunda her şeyin düzeleceğini ümit ettiklerini kaydeden Özkurt, sponsorluklarla yapılan işlerin de rahatlayacağını belirtti. Ek mesaileri azaltma gibi bir "lüksün" olmadığını söyleyen Özkurt, özellikle milli günlerde ek çalışma gerektiğinden ek mesaiye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

ÖZUSLU

CTP Milletvekili Sami Özuslu da söz alarak, BRT kamu yayıncısı olduğunu ve yapması gerekenlerle ilgili yıllardır uyarı yaptığını söyleyerek uyarıyı yineledi.

BRT’nin tüm siyasilere eşit mesafede ve sansürden uzak olması gerektiğine dikkati çeken Özuslu, bu konuda toplum adına bu hassasiyeti görmek istediğinin belirtti. Geçen yıl hizmet alımı şeklinde çalışanların sayısının 27 olduğunu söyleyen Özuslu, yıl içinde bir iyileştirme olduğunu fakat çalışan kişilere ödenen aylığın da düşük olduğunu kaydetti.

BRT ve devlet eliyle burada bir "hizmet sömürüsü" yapıldığını söyleyen Özuslu, BRT’nin daha fazla istihdam yapmaması gerektiğini kaydetti.

Çalışanların İhtiyat Sandığı primlerinin yatırılmadığı bilgisi olduğunu dile getiren Özuslu, İhtiyat Sandığı hesaplarının bitirilmemesinden dolayı yaşanan sıkıntıları anlattı.

Eşit işe eşit ücret konusunun önemine de dikkat çeken Özuslu, çalışanların haklarının verilmesi gerektiğini kaydetti.

ÖZKURT

BRT Müdürü Meryem Özkurt, hizmet alımı olarak 83 kişi çalıştığını dile getirerek, bunlardan 28 kişisinin teknik bölümde çalıştırıldığını söyledi. 36 kişinin de program yaptığını söyleyen Özkurt, hafta sonu maçların da çekiminin yapıldığını anlattı.

Yeni geçecek yasada da sözleşmeli personel alımı olduğunu söyleyen Özkurt, bu sözleşmeli alımların da Mali Bakanlığı'nın yetkisinde olacağını belirtti.

BRT’de amir görevini yapan kişilerin ne maaşlarını ne de emekliliklerini alamadıklarını kaydeden Özkurt, yeni yasa ile bu sorunların da çözüleceğini belirtti.

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova da söz alarak, çalışmaları tamamladıklarını ve yeni BRT yasasını Meclis'e sunduklarını kaydetti.

BRT yasanın hayata geçmesinin ardından yaşanan sorunların çözüleceğini belirten Berova, BRT’nin yasasının 1992 yılından beri geçirilmediğini, 2026 yılında kendi hükümetleri döneminde de bu sorunu çözeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından 2 Milyar 136 Milyon 665 bin TL’lik Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bütçesi oyçokluğuyla onayladı.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA BÜTÇESİ OY ÇOKLUĞUYLA GEÇTİ

Ardından 15 Milyon 62 bin TL’lik Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçesi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden oy çokluğuyla geçti.

Bütçe, madde madde oylandı. Ardından 15 Milyon 62 bin TL’lik Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçesi oyçokluğuyla geçti.

Daha sonra, 741 Milyon 694 bin TL’lik Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 730 Milyon 881 bin TL’lik Din İşleri Dairesi, 26 Milyon 354 bin TL’lik Yayın Yüksek Kurulu bütçelerinin görüşülmesine geçildi.