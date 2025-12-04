Bakanlıktan verilen bilgiye göre Hasipoğlu bugün ilk görüşmesini TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan ile yaptı. Hasipoğlu, görüşmede yaptığı açıklamada, Hasan’ın 20 Kasım 2025’te TÜRKPA heyeti olarak KKTC’yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Sayın Ramil Hasan liderliğindeki TÜRKPA’nın KKTC ile temasları ve Meclis Başkanı, hükümet ile görüşmeleri KKTC’nin uluslararası ilişki ağlarını genişletmesine olanak sağlayacağından şüphem yoktur.” dedi.

-“Azerbaycan Milli Meclisi’nin KKTC–Azerbaycan Dostluk Grubu kararı tarihidir”

Azerbaycan Milli Meclisi’nin KKTC–Azerbaycan Dostluk Grubu kurma kararının önemine dikkat çeken Hasipoğlu, “Devletimizin resmî adıyla Azerbaycan Milli Meclisi’nin KKTC–Azerbaycan dostluk grubu kurulması kararı tarihi bir karardır. Temennimiz diğer Türk devletleri meclislerinde de benzer kararların geçmesidir.” ifadelerini kullandı.

TÜRKPA’nın, KKTC’nin, TDT’ye resmi üyeliği yolunda önemli bir basamak olduğuna işaret eden Hasipoğlu, KKTC’nin Türk dünyasındaki stratejik önemine vurgu yaptı.

-Aliyev ve Erdoğan’a teşekkür

Hasipoğlu konuşmasının devamında, KKTC’nin devlet olarak tanıtılması mücadelesine verdikleri destek nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, KKTC’nin Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki “serhat bekçisi” olduğunu ifade etti.

-“KKTC’nin Türk dünyasına entegrasyonu daha da güçlenecektir”

Hasipoğlu, “KKTC’nin Türk dünyasına entegrasyonu, parlamenter ortamda temsil ve iş birliği ile daha da üst seviyelere çıkacaktır.” dedi.

Genel Sekreter Hasan’a hitap eden Hasipoğlu, “Kıymetli kardeşim, değerli dostum, büyükelçim, genel sekreterim… Sağ olun. Sizleri tekrar görmek farklı mevkide de olsa yollarımız sizinle her zaman kesişecektir. Devletimize, halkımıza hizmet etmek, Türk dünyasını daha müreffeh ve güçlü hale getirmek en önemli amacımızdır.” dedi.

-“İlk toplantı ayrı bir öneme sahip”

Bakü’de ilk kez gerçekleştirilecek olan TDT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları toplantısına değinen Hasipoğlu, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında Azerbaycan’ın geliştirdiği sistemleri inceleme fırsatı bulacaklarını ve iki ülke arasında iş birliği olanakları yaratacaklarını belirtti. Hasipoğlu ayrıca, KKTC’nin uluslararası alandaki görünürlüğü açısından da çok önemli bir toplantı olacağını kaydetti.

-“Bir millet üç devlet protokolü meyvelerini vermeye başladı”

Azerbaycan Milli Meclisi’nde KKTC Dostluk Grubu kurulmasında emeği geçen isimlere teşekkür eden Hasipoğlu, “İki yıl önce Sayın Ünal Üstel, Sayın Efkan Ala ve Sayın Tahir Budagov tarafından imzalanan üç parti protokolü bugün somut sonuçlar vermiştir.” dedi.

-“TDT’de kalıcı üyelik hedefimiz”

Kıbrıs Rum yönetiminin yıllarca federasyon konusunda samimi davranmadığını belirten Hasipoğlu, “Biz artık devletimizin tanıtılmasını ve uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını istiyoruz. Bir millet üç devlet diyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı’nda kalıcı ve gerçek üye olarak yer almak istiyoruz.” vurgusu yaptı.

KKTC’nin, Doğu Akdeniz’de Türk Devletleri için bir kale olduğunu yineleyen Hasipoğlu, parlamenter diplomaside yeni dostluk gruplarının kurulması için çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Bakan Hasipoğlu, “Sizler bu kapıyı bize açtınız, biz de sonuna kadar kullanacağız. KKTC olarak hak ettiğimiz yere geleceğiz. İş birliğimiz ve dayanışmamız devam edecek.” dedi.