Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum kesiminde bir grubun yürüyüş sırasında KKTC bayrağını yakmasına sosyal medya hesabından güçlü bir açıklamayla karşılık verdi.

Erhürman, bu tür eylemlerin hakaret amacı taşısa da, aslında nefret ve ilkel şiddet dürtülerinin esiri olan kişilerin iç yapısını gösterdiğini belirtti.

Aynı zamanda, bu davranışların engellenmemiş olmasının ve bu nefreti besleyen zihniyetin sorgulanmasının önemine dikkat çekti.

Erhürman, konunun önümüzdeki günlerde gündemde kalacağını ve sorgulanacağını ifade ederek kararlılık mesajı verdi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle;

“Ellerinde Yunan bayraklarıyla yürüyüş yapan bir grup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını yakmışlar.

Bayrak yakmak, yakılan bayrağa ya da o bayrağın sahiplerine hakaret etme, onları aşağılama amacı taşısa da, aslında bu eylemi yapanların nefretin, kinin, ilkel şiddet dürtülerinin esiri olduklarını göstermekten başka bir işe yaramaz çoğu zaman.

Burada da böyle!

Bu “eylem”i elbette en güçlü şekilde kınıyorum. Ama bundan da öte, bu “eylem”de bu tip davranışlar sergilenmesinin engellenmemiş olmasının, daha da önemlisi bu nefret ve kini üreten/besleyen zihniyetin sorgulanmasının önemli olduğunu düşünüyorum.

Bunlar elbette önümüzdeki günlerde gündemimizde olacak ve sorgulanacak. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın!”