-ÖZEL HABER-

Gündem Kıbrıs’ın Kurban Bayramı vesilesi ile görüştüğü seyahat acenteleri, bu yıl özellikle Avrupa ve kültür turlarına yoğun ilgi olduğunu açıkladı.

Bayram tatilinin Türkiye’de 9 güne uzatılmasıyla birlikte hem yurt dışına hem de Türkiye içi turlara talebin arttığını belirten sektör temsilcileri, satışlardan genel olarak memnun olduklarını ifade etti.

İsviçre, Almanya, Amsterdam, Budapeşte, Milano ve Barcelona gibi Avrupa destinasyonları en çok tercih edilen bölgeler arasında yer alırken, Avrupa turlarının fiyatlarının 700-800 Euro ile 799 Euro arasında değiştiği belirtildi.

Cruise ile Batı Akdeniz turlarının ise bin 300 Euro’dan satışa çıktığı kaydedildi.

Türkiye Kültür turları da revaçta…

Türkiye’ye düzenlenen GAP-Mezopotamya, Pamukkale, Denizli-Isparta ve İzmir-Kuşadası turlarına da yoğun ilgi olduğu ifade edilirken, bu turların fiyatlarının yaklaşık 23 bin 900 TL ile 40 bin TL arasında değiştiği aktarıldı.

Gündem Kıbrıs’a konuşan seyahat acenteleri, vatandaşların bayram tatilini değerlendirmek için planlarını erken yaptığını ve birçok turun haftalar öncesinden dolduğunu söyledi. Ancak sektör temsilcileri, yüksek uçak bileti fiyatlarının turizmi olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Özellikle bayram döneminde uçak biletlerinin 15 bin TL seviyelerine kadar yükseldiğini belirten acenteler, bu durumun hem ek tur planlamalarını engellediğini hem de vatandaşların tercihlerini değiştirdiğini ifade etti.

Avrupa turlarının bazı durumlarda Türkiye tatilleriyle aynı maliyete geldiği belirtilirken, ekonomik kriz, savaşın etkileri ve ülkenin pahalı hale gelmesinin turizm sektörünü zorlamaya devam ettiği vurgulandı.

Seyahat Acenteleri ne dedi?

Sayar Turizm Turlar Sorumlusu Özlem Kubilay: Kurban Bayramı döneminde en çok İsviçre, Almanya ve Amsterdam bölgelerine talep aldık. Özellikle Avrupa turlarına ilgi bu bayramda oldukça yoğun oldu. Avrupa paketlerimiz 799 Euro’dan başladı ve birçok kişi erkenden rezervasyonlarını yaptı. Bunun yanında Türkiye’de de özellikle GAP-Mezopotamya turlarına ciddi bir ilgi oluştu. Kültür turlarını tercih edenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Türkiye içi turlarımızın fiyatları yaklaşık 40 bin TL civarında değişiyor. Bayram dolayısıyla satışlardan oldukça memnunuz. Bayram vesilesi ile sektörde güzel bir hareketlilik oluştu. İnsanlar hem aileleriyle vakit geçirmek hem de tatil yapmak için planlarını erkenden yaptı. Özellikle son günlerde rezervasyon taleplerinde belirgin bir artış yaşadık.

Arima Turizm Direktörü Meliyha Cebeci: Kurban Bayramı dolayısıyla oluşan yoğunluktan son derece memnunuz. Bir ay öncesinden Kurban Bayramı vesilesiş ile açtığımız tüm turlar doldu. Bayramda Denizli-Isparta, Pamukkale ve İzmir-Kuşadası turu yapıyoruz. Turlarımızı 23 bin 900 TL ile 26 bin TL arası satışa çıkardık. İlgi çok yoğun oldu ve kısa sürede kapasiteyi doldurduk. Hala Kurban Bayramı’na az bir süre kala da müşterilerimiz ilgi göstermeye devam etti. Ancak uçak bilet fiyatları çok pahalı olduğundan ekstra tur açamadık. Biz bu turları planladığımız dönem uçak biletlerini 7 bin TL’den aldık, son dönemlerde ise uçak bilet fiyatları 15 bin TL’lere yükseldi. Bu yüzden ekstra tur koyamadık, kapasite de artıramadık. Uçak bilet fiyatları normalde de çok yüksek, bayram yılbaşı gibi özel günlerde çok daha yüksek. Bu duruma çözüm bulunması en büyük dileğimiz. Bunun harici dediğim gibi bayram yoğunluğu bizleri son derece mutlu etti.

Neşeli Turizm Direktörü Mehmet Barkınay: Körfez Savaşı kaynaklı Asya destinasyonu oldukça fazla etkilendi. İlk başta bunu söyleyebilirim. Bizim müşterilerimiz savaş dolayısıyla bu Kurban Bayramı’nda Avrupa’ya yöneldi. Uçak bilet fiyatlarından kaynaklı Türkiye’ye de çok satış gerçekleştiremedik. Şöyle ki Larnaka üzerinden Avrupa gidiş-dönüş ve otel masrafları, Türkiye uçak biletleri ile neredeyse aynıya hatta daha uyguna geliyor. Özellikle Kurban Bayramı vesilesi ile normalde de zaten pahalı olan uçak bilet fiyatları daha da katlandı. Avrupa’da en çok Budapeşte, Milano, Barcelona tercih edildi. Bu bölgelere gitmek isteyen bir vatandaş uçak biletleri ve konaklama dahil 700-800 Euro civarı bir ödeme gerçekleşti. Bunun yanında Cruise turlarımız da yoğun ilgi gördü. Özellikle Cruise’la Batı Akdeniz turu çok satıldı. Bu turumuz da bin 300 Euro’dan satışa çıktı. Bayramdaki ilgiden memnunuz ama geçmiş bayramlara göre bu kez hareketlilik düşük kaldı diyebilirim. Körfez Savaşı, ekonomik kriz bir de Türkiye’ye uçak bilet fiyatlarının yüksek olması hareketliliğin artmasını engelledi.

KITSAB Eski Başkanı Orhan Tolun: Türkiye’de bayram tatilinin 9 güne uzatılması Türkiye’den ülkemize gelen turist sayısını artırdı. Seyahat acenteleri için bu bayramın geçen bayrama göre daha iyi geçtiğini net olarak belirtebilirim. Hem buradan gidişler arttı hem de Türkiye ve yurt dışına olan taleplerde ciddi bir hareketlilik var. Şu an tablo umut verici görünüyor. Ancak yabancı turist konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Yabancı turist gelmediği için özellikle küçük ve butik otellerin durumunda çok fazla bir gelişme olmayacak. Daha çok 5 yıldızlı otellere talep artacak gibi görünüyor. Yurt içindeki oteller fiyat düşürmeye başladı ama uçak biletleri hâlâ çok pahalı. Bu uçak fiyatlarıyla turizmin istenilen noktaya gelmesi çok zor. Bu durum bizi daha kötüye götürüyor. Şu anda acenteler de zor durumda, butik oteller de zor durumda. En büyük sorunlarımızdan biri ülkenin çok pahalı hale gelmiş olması. Savaşın etkilerini de ciddi şekilde hissediyoruz. Turizmle gerçekten ilgilenecek, sektörü bilen kişilerin yönetimde olması gerekiyor. Bu bayramda ne yazık ki küçük otellerin büyük kısmı istediği doluluğu yakalayamayacak