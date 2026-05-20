-ÖZEL HABER-

Ercan Havalimanı’nda bayram haftası boyunca yoğun hava trafiği yaşanacak. Gündem Kıbrıs’ın 25-31 Mayıs tarihlerini kapsayan uçuş programları üzerinden yaptığı araştırmaya göre, bir haftalık süreçte Ercan’a toplam 823 karşılıklı uçuş gerçekleştirilecek. Bayram tatili nedeniyle hem KKTC’ye gelişlerde hem de Türkiye’ye dönüşlerde ciddi bir yolcu hareketliliği bekleniyor.

Özellikle tatil dönemlerinde yaşanan yoğunluğun bu yıl daha da artacağı değerlendirilirken, uçuş sayılarına bakıldığında Ercan Havalimanı’nın adeta tam kapasite çalışacağı görülüyor. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar sürecek seferler nedeniyle terminal içerisinde de yoğunluk yaşanması bekleniyor.

İstanbul hattı açık ara zirvede

Verilere göre, en yoğun uçuş trafiği İstanbul bağlantılı hatlarda gerçekleşecek. Sabiha Gökçen-Ercan hattında toplam 197 uçuş planlanırken, İstanbul Havalimanı-Ercan hattında ise 191 uçuş bulunuyor. Böylece yalnızca İstanbul bağlantılı uçuşların toplamı 388’e ulaşıyor.

Ankara ve Çukurova dikkat çekti

Ankara’daki Esenboğa Havalimanı ile Ercan arasında toplam 113 uçuş planlanırken, Çukurova Havalimanı bağlantılı sefer sayısı ise 104 oldu. Son dönemde aktif olarak kullanılmaya başlanan Çukurova Havalimanı’nın kısa sürede yoğun tercih edilen hatlardan biri haline geldiği dikkat çekti.

Antalya-Ercan hattında 81, İzmir Adnan Menderes-Ercan hattında ise 78 uçuş planlandı. Böylece Türkiye’nin büyük şehirlerinden Ercan’a neredeyse günün her saatinde karşılıklı sefer düzenleneceği görüldü.

En fazla uçuş Pegasus’tan

Havayolu şirketleri arasında en fazla uçuş gerçekleştirecek şirket ise Pegasus Airlines oldu. Pegasus’un bir haftalık süreçte toplam 426 uçuş gerçekleştireceği belirtilirken, şirketin özellikle İstanbul Sabiha Gökçen bağlantılı yoğun sefer programıyla dikkat çektiği görüldü.

Pegasus’u 177 uçuşla Turkish Airlines takip ederken, AJet ise 176 seferle listenin üçüncü sırasında yer aldı. SunExpress ise toplam 44 uçuş gerçekleştirecek.

Terminalde yoğunluk bekleniyor

Bayram öncesi ve dönüş günlerinde özellikle check-in noktaları, pasaport kontrol alanları ve bagaj teslim bölümlerinde yoğunluk yaşanabileceği belirtiliyor. Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına iç hat uçuşlarında en az 2 saat, yoğun dönemlerde ise daha erken saatlerde havalimanında olmalarını öneriyor.