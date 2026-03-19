Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşların bayrama dair planları ve düşünceleri farklı duyguları ortaya koydu.

Gündem Kıbrıs’ın mikrofon uzattığı vatandaşlar, bir yandan aile ziyaretlerinin ve bir araya gelmenin önemine dikkat çekerken, diğer yandan geçmişteki bayramların coşkusunun bugünlerde pek hissedilmediğini dile getirdi.

Çocukluk yıllarındaki bayram sabahlarını, arife gecelerindeki heyecanı, büyüklerin ziyaret edildiği kalabalık sofraları ve mahallelerde yaşanan bayramlaşma kültürünü özlemle anlatan vatandaşlar, günümüzde bayramların birçok kişi için sıradan bir gün ya da tatil fırsatına dönüştüğünü söyledi.

Bazı vatandaşlar bayramı çocukları ve torunlarıyla birlikte evde geçirmeye hazırlanırken, kimileri yoğun çalışma temposu nedeniyle bayramı iş başında karşılayacak. Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken bazı vatandaşlar ise artan hayat pahalılığı nedeniyle bayramların eski heyecanını kaybettiğini ifade etti.

Ancak tüm farklı görüşlere rağmen vatandaşların ortak dileği aynı: daha huzurlu, sağlıklı ve barış dolu bayramlar geçirmek.

Vatandaşlar ne dedi?

Safiye Tin: Ramazan Bayramı’nda ailemizle birlikte evdeyiz. Bayramların artık tadı kalmadı, adı kaldı. Eski bayramları çok özlüyoruz. Ben küçüktüm hatırlarım arife gecesi bir heyecan içinde yatırdık, heyecandan uyuyamazdık da. Arife günü annem elimize kına yıkardı. Sabah kalkar yeni kıyafetlerimizi giyerdik ve hemen el öpmeye giderdik. Herkes bize para verirdi, onun sevincini yaşardık. Sonra ile toplanırdı. Büyüklerimiz, küçüklerimiz 7’den 70’e herkes. Birbirimize sevgimiz saygımız vardı. Eski bayramlar çok ama çok güzeldi. Şimdi maalesef bayramlar normal bir gün geçiyor. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bayramlar dilerim.

Mustafa Alsancak: Bayramın ilk gün evimizdeyiz. Çocuklarımız gelecek, torunlarımız gelecek beraber yemek yiyeceğiz, güzel bir gün geçireceğiz. Bayramın ikinci günü de biz büyüklerimize ziyarete gideceğiz. Adı bayram ama eski bayramların hazzı artık yok. Eskiden bayramlarda bayram sabahı evde kahvaltı yaptıktan sonra hemen sokağa çıkardık ve köyün tüm ailelerini ziyarete giderdik. Sadece akraba da değil tüm köyü gezerdik ve bayramlaşırdık. Bu bizim için büyük bir heyecan vesilesiydi. Bayram sabahı mutlaka yeni kıyafet yeni ayakkabı giyilirdi. Şimdi herkes her an istediğini alabiliyor. Tadı kalmadı. Aynı zamanda eskiden samimiyet ve saygı vardı. Artık bunlar da yok. Ramazan Bayramı tüm İslam alemine hayırlı olsun. Allah nice nice bayramlar nasip etsin sağlık içinde, barış içinde.

Cemile Çakır: Ben bayramda hiçbir şey yapmayacağım, evde yalnızım. Çocuklarım tatile çıkacak, bayramı da diğer normal günler gibi geçireceğim. Bayram geldi ama şimdiki bayramların tadı tuzu yok. Eski bayramlarla şimdiki bayramlar arasında çok büyük fark var. Birçok şey değişti. Eskiden büyükleri ziyaret ederdik, evde ziyafetler verirdik çok ama çok güzeldi. Şimdi bayramların anlamı tatil oldu gezi oldu. Yine de önümüzde bayram var. Herkese umutları kadar güzel günler, gerçekler ve sonsuz mutluluklar dilerim.

Dilek Kamburca: Bayram için çok bir planımız yok. Her bayram büyüklerimizi ziyaret ediyoruz bu bayram da aynısını yapacağız. Yoğun iş temposu nedeniyle ziyaret edemediğimiz büyüklerimizi bayram vesilesi ile ziyaret edip ellerini öpeceğiz. Bayramlar bu açıdan bizler için büyük bir fırsat. Ben buradan herkesin bayramını da buradan sizlerin vesilesi ile kutlamak isterim.

Hüseyin Ok: Bayramda ailemi ziyaret edeceğim. Benim bayram ritüelim var, ailemi büyüklerimi ziyarete mutlaka giderim. 6 Yaşında kızım var ona da bunu aşılamaya çalışıyorum. Bayramlar özel ve beni duygulandırıyor. Bayramlar farklıdır, rutin bir tatil günü değildir benim için. Ben huzurlu, mutlu barış dolu günler, bayramlar diliyorum. Herkesin mutluluk ve huzur içinde bir bayram geçirmesini dilerim.

Ünal Dolu: 3 Günlük Ramazan Bayramında aile ziyaretleri yapacağız, çocuklarımızla vakit geçireceğiz. Herkesin bayramı kutlu olsun, barış içinde huzurlu bir bayram dilerim.

Ali Esendağlı: Bayramda çocuklarımızla beraber evde olacağız, torunlarımızı seveceğiz. Bayramın adı var ama tadı yok. Eskiden bayram demek sevgi, saygı, buluşmak, eğlenmek demekti. Şimdi herkesin her şeyi var. İstediğiniz an istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Bayramın adı kaldı, kendi değil.

Nazif Parıldak: Bu pahalılıkta bayram mı kaldı? Her gün zam üstüne zam, cebimizi düşünmekten insanda yaşayacak heves ya da bayramı kutlayacak nefes mi bıraktılar? Her şey ateş pahası, bir bayram sofrası dahi kuramayacak duruma geldik. Kriz vurur vurur gider. Hayat pahalılığı aldı başını gitti. Pahalılık bayramları da unutturdu. Eskiden bayramlarda çocuklarımıza yeni kıyafetler alırdık, ziyafet verirdik evde. Şimdi bunların hiçbirini yapamıyoruz. Çok kötü durumdayız ve daha da kötüye gidiyoruz. Bayram gelmiş neyimize…

Hasan Aktaş: Bayramda hiçbir planım yok, plan yapacak bir durumum da yok. Ekonomik açıdan bitmiş durumdayız, bayram düşünecek halimiz kalmadı. Emekliyiz aldığımız belli, harcadığımız belli. Zamlar ortada, bizlerde bayram düşünecek hal bırakmadılar. Eskiden daha rahattık, bayram geldiğinde en azından bir heyecanımız vardı, şimdi öyle bir şey kalmadı. Tüm insanlığın bayramı kutlu olsun, iyi bayramlar dilerim herkese.

Çağlar Bakamam: Ben bayramda çalışıyorum. Turizm sektöründeyim ve hiçbir bayramı çalışmadan geçirmedim. Allah sağlık versin çalışalım demekten başka bir şey gelmiyor aklıma. Ben buradan sizin vesileniz ile herkesin bayramını kutlamak isterim.