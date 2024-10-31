Soruşturmayı yürüten müfettiş Hüseyin Zaifer, 26 Ekim 2024 tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesinde 7 Ekim’den itibaren erken doğum nedeniyle kuvözde tutulan 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov’un saat 13.30 sıralarında vefat ettiğini söyledi. Polis, hastanede görevli hemşirelerin tedbirsiz ve ihmalkar davranarak, bebeklerin mamasına etil alkol karıştırdıklarını ifade etti. Polis, mama içerilen 7 bebekten 6’sının da şu anda tedavi altında olduğunu belirtti. Polis, zanlılardan 4’nün olay günü, birinin ise olay gününden bir gün önce yenidoğan servisinde görevli olduğunu açıkladı. Polis, zanlıların ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölülüme sebebiyet verme suçundan tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti. Bu süre içerisinde Mihrimah bebeğe otopsi yapıldığını kaydeden polis, kesin ölüm nedeni için dokur ve kan örnekleri alındığını, tetkikler sonucunda ölüm nedeninin tespit edileceğini söyledi. Polis memuru, ayrıca 13 kişiden ifade aldıklarını açıkladı.

Polis, hastanedeki kamera görüntülerinin bir kısmının alındığını, bir kısmının ise alınacağını söyledi.

Polis memuru, yapılan araştırma sonucu etil alkolü ısıtıcıya zanlı Durak’ın koyduğunu, bebeklerin ise Altunterim tarafından beslendiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, tedavisi süren 6 bebeğin durumunun iyiye gittiğinin söylendiğini ancak sağlık durumlarının henüz netleşmediğini ve her an değişebileceğini söyledi.

Servisteki kamera görüntülerinin incelendiğini ve incelemesinin devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Senem Palabıyık da soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu, bebeklerin sağlık durumunun netleşmediğini, olayın toplumda infiale neden olduğunu belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Daha sonra zanlıların avukatı polise soru yöneltti. Polis, soru üzerine etil alkolün su şişelerinin yanında bulunduğunu, su şişelerinin üzerinde etiket olmadığını, alkolün üzerinde etiket olduğunu söyledi. Polis, ölen bebekle ilgili doktorlardan ifade alınıp alınmadığına dair soruya karşın ise alındığını söyledi.

Zanlı Durak’ın avukatı ise alkolün şişe içerisinde mutfağa getirilmesinde katkısı olmadığını, bebeğin yanlış ve geç müdahale sonucu hayatını kaybettiğini, Durak’ın bebeği teslim ederken sağlık durumunun iyi olduğunu öne sürdü. Durak’ın avukatı, Melis hemşirenin doktorun yanlış işlem yaptığıyla ilgili ek ifade vermek istediğini söyledi. Savunma, “Eğer bebeğin nazal solunum yolu açılsaydı, şu anda yaşıyordu. Ayrıca solunum cihazı düzgün çalışmıyordu”dedi.

Polis ise bu iddiaların araştırılacağını, ek ifade vermek isterse alınacağını, teknik cihazla ilgili de araştırmalarının sürdüğünü söyledi.

Polis, bir soru üzerine ise alkolün ilaç ve eczacılık dairesinden hastanenin eczanesine gönderildiği, oradan servislere dağıtıldığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.