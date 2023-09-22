İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü olarak 4 Eylül itibarı ile göreve atandığını dile getiren Prof. Dr. Murat Sarı, bu çerçevede, KKTC’nin güzide kurumlarını ziyaret ederek, yeni dönemde yürütülmesi gereken projeler konusunda fikir alış verişinde bulunduklarını belirtti. “Bizleri kabul etme nezaketinizden dolayı Sizlere hem şahsım, hem de kurumumuz adına teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda sizlerin giderek artan desteğinizi yanımızda hissedeceğimizden hiçbir şüphemiz yok” dedi.

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova da, İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörlük makamına atanan Prof. Dr. Murat Sarı’ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

Ülkemiz coğrafyası ve jeopolitik konumu dolayısıyla, ağır sanayi türü yatırımların yapılmasına uygun olmadığını bu nedenle, Turizmin hemen akabinde Yükseköğrenimin ülkemizin ana lokomotif, ekonomik aktörlerinden bir tanesi olduğuna işaret eden Maliye Bakanı, yükseköğrenim alanı içerisinde marka değerlerin önemine işaret etti.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova; “İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’de bu anlamda bizim marka değeri olarak üstlerde gördüğümüz değerlerimizden bir tanesi. Anavatan Türkiyemizin en köklü, en saygın üniversitelerinden bir tanesi olan İTÜ’nün adamızda İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesinin olması gurur kaynağı. İnşallah sizin Rektörlüğünüz döneminde İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri hızla gelişme gösterir ve bu gelişme neticesi içerisinde de ülkemize çok faydalı, çok hayırlı katkılar sağlamış olursunuz. Ebette bu süreçte bizlerde, sizlere her türlü desteği de vermeye hazırız” dedi.