Berova, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında mutlu ve huzurlu bir toplum yaratmanın, bireysel farklılıkları da göz önünde bulundurarak, tüm bireylerin eşit şartlarda yaşamasıyla mümkün olduğunu kaydeden Berova, öncelikle zihinlerdeki engellerin kaldırılması, özel gereksinimi olan bireylere karşı bakış açısının yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

“Tutumlarımız gözden geçirilmeli, pozitif ayrımcılık ile ayrıştırmamalı, tüm engelleri aşarak kucaklamalı, hepimizin eşit şart ve imkânlar dâhilinde yaşayacağı alanlar ve fırsatlar yaratmalıyız” diyen Berova mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Unutmamalıyız, tutumlarımız özel gereksinimi olan her bir bireyi toplumdan kopararak, kendi içlerine dönük bir hayat sürmesine sebep olmaktadır.

O halde özel gereksinimi olan bireylerimizin ötekileştirilmeden, hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini yükseltmek, engelsiz, erişilebilir, güvenli, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğu olmalı, ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal hayata katılmalarını cesaretlendirmeliyiz.

Bugün çalışma hayatında, eğitimde, edebiyatta, sporda, sanatta, tüm alanlarda önemli başarılara imza atan özel gereksinimi olan vatandaşlarımızın var olduğunu biliyor, tanıyor ve onların mücadelesini tebrik ediyor, bunun artarak devamının gelmesini diliyorum. Çünkü biliyoruz ki, ‘Sevgi Her Engeli Aşar.’

Bu duygu ve düşüncelerle, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyor, özel gereksinimi olan tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi sunuyorum”.