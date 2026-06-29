​Girne'de Naci Talat Caddesi üzerinde üç el silah sesi duyuldu.



MYK Haber muhabirinin olay yerinden edindiği bilgiye göre, olay Espressolab Girne önünde yaşandı.



Naci Talat Caddesi'nde Girne yönünde bulunan bir otomobil geri geri geldiği sırada, arkadan gelen polis memuru, sürücüye “dur” ihtarında bulundu.



Görgü tanıklarının aktardığına göre, araç sürücüsünün ihtara uymaması ve aracıyla ana yolda geri gitmeye devam etmesi üzerine polis, sürücünü aracına uyarı amaçlı eliyle vurarak durmasını istedi.



Polisin müdahalesi sonrası, olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü, orada bulunan bir motosikletliye çarptı.



Polis, ardından bahse konu kafenin önünden devam edip Raif Denktaş Caddesi'ne dönerek, 20 Temmuz Stadı'na doğru kaçan sürücünün aracının arka tekerleğine silahla 3 - 4 kez ateş etti.



Sürücü ise kaçtığı sırada birkaç araca daha çarptı.



Polisten olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: MYK