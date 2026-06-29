Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Hükümeti’nin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi karar, başta Filistin halkına yönelik işlenen insanlık suçları olmak üzere, Orta Doğu’da yürüttükleri devlet terörünü örtbas etmeye yönelik beyhude bir girişim niteliğindedir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde, Filistinlilere karşı soykırım uygulamak suçuyla yargılanmakta olan İsrail Hükümeti tarihi ve hukuki gerçekleri görmezden gelmekle kalmayıp tarihi olayları kendi amaçları için istismar etmeye devam etmektedir.

Aleyhine uluslararası tutuklama emri çıkarılmış olan Netanyahu ve işbirlikçilerinin tüm dünya önünde gerçekleştirdikleri insanlık suçlarını hiçbir mazeretle örtbas etmeleri mümkün değildir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile giderek derinleşen askeri ve stratejik işbirliği marifetiyle Orta Doğu'da izlediği yayılmacı ve provokatif politikaları Doğu Akdeniz'e de taşıyan İsrail Hükümeti'nin Anavatan Türkiye'yi hedef alan bu son siyasi girişimi, bölgenin istikrarını bozmaya yönelik çabalardan birini teşkil etmektedir.

Netanyahu Hükümeti'nin yayılmacı politikalarına karşı uluslararası hukuk temelinde ilkeli bir tutum sergileyen ve Filistin halkına yönelik işlenen ağır insanlık suçlarına karşı en güçlü şekilde sesini yükselten Anavatan Türkiye'yi hedef alan bu siyasi karalama girişimini lanetliyor ve şiddetle kınıyoruz.

Soykırım dahil her türlü insanlık dışı muameleye maruz kalmış olan Kıbrıs Türk halkı olarak Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını her zaman desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha yineler, İsrail’i Orta Doğu’da yürüttüğü şiddete derhal son vermeye çağırırız."