CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye ile KKTC arasında planlanan doğalgaz projesiyle ilgili hükümeti eleştirdi.

Şahiner, bu kadar önemli bir konuda gelinen sürecin hükümetin konuya hakim olmadığını ve sürece yeterince müdahil olmadığını ortaya koyduğunu savundu. Doğalgazın ülke için çok önemli bir açılım olduğunu ifade eden Şahiner, “Eğer gereği yapılırsa bu proje Kıbrıs Türk halkına çok yüksek katma değer sağlayabilir” dedi.

Projeyle ilgili bilgilerin ilk olarak Türkiye Enerji Bakanı tarafından açıklandığını belirten Şahiner, “Bu kadar önemli bir haberi Başbakan bile medyadan öğrendi. Haber basına düştüğünde hükümetin de bilgisi yoktu” ifadelerini kullandı.

Hükümetin süreçte sınıfta kaldığını ileri süren Şahiner, sonrasında yapılan açıklamaların ise sıradan bir açılış duyurusu gibi kamuoyuna aktarıldığını söyledi.

Doğalgaz projesinin doğru yatırım perspektifiyle yönetilmesi halinde ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını belirten Şahiner, “Batık durumda olan maliyenin ayakları üzerinde durmasına vesile olabilecek önemli bir başlıktan söz ediyoruz” dedi.

Doğalgazın ülkeye hangi noktadan geleceği konusunda bile netlik bulunmadığını kaydeden Şahiner, bir taraftan Teknecik, diğer taraftan Karpaz bölgesinin konuşulduğunu ifade etti.

Şahiner ayrıca, doğalgazın ne zaman geleceği, ülkede yapılması gereken dönüşüm için ne zaman harekete geçileceği ve etki analizlerinin ne zaman hazırlanacağı konusunda da belirsizlik bulunduğunu söyledi.

Enerji maliyetlerinin düşmesiyle birçok sektörün doğalgazı kullanmak isteyeceğini belirten Şahiner, bu sürece yönelik gerekli düzenlemelerin şimdiden yapılması gerektiğini vurguladı.