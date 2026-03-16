Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin Fiyat İstikrar Fonu (FİF) ile ilgili eleştirilerine Maliye Bakanı Özdemir Berova yanıt verdi.

Berova, “FİF 2005-2009 yılları arasında CTP döneminde kullanım oranlarını çıkardım ve baktım. FİF bugün itibariyle bizim hükümetimiz döneminde kullanım yüzdelikleri o dönemin yüzdeliklerinin daha üst düzeyindedir” dedi.

FİF’in akaryakıt fiyatları çerçevesinde elde ettiği gelirlerin tamamen akaryakıttaki fiyat dengelenmesi için kullanıldığını belirten Berova, “FİF’in şu anda akaryakıt pompa fiyatları çerçevesi içinde elde ettiği gelirler tamamen akaryakıttaki fiyat dengelenmesi için kullanılıyor. Toplam miktar içinde de doğrudan gelir desteği diğer teşebbüsler gibi alanlar da buradan gelen gelirle destekleniyor” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde farklı kalemlerin yer aldığını dile getiren Berova, “Akaryakıtın gelirleri içerisinde rıhtım harcı, genel tarım sigortasına ayrılan pay gibi birkaç husus ve yüzde 10 KDV dışında üzerine eklenmek suretiyle pompa fiyatı ortaya çıkıyor” dedi.

Berova: FİF’teki 7 milyar TL maaşlara kullanılmadı

Berova, FİF’in mevcut durumuna ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

“Bu hafta FİF’te Euro dizelde bu bağlamda 0 TL, benzinde yaklaşık 2 TL’lik bir litre başına FİF’in elde ettiği gelir var. Bu geçtiğimiz hafta içerisinde petrol fiyatlarının 90’lı rakamlarda ortaya konduğu bir husustu. Çarşamba günü tüzük gereği akaryakıt fiyatlarında neler yapılabilecek olgusu hükümetin gündeminde.”

İncirli’nin dile getirdiği rakamlara da değinen Berova, “İncirli 7 milyarı bir belediye başkanından duydu. Rakamın nasıl kullanıldığı maliye açısından önemlidir ve bunu maaş ödeme hususunda kullanmadık. Bu para nasıl kullanılır açık ve nettir, sarihtir. Siz kendi iktidarınız döneminde FİF’in yüzde 40’ını kullandınız biz de yüzde 42’sini kullandık.” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt desteklemesinin uzun yıllardır uygulanan bir yöntem olduğunu belirten Berova, “Akaryakıt desteklemenin nasıl yapılacağı bizim çıkardığımız bir husus değil, yıllardan beridir uygulanan bir husustur. Hükümet FİF’deki tüm olanaklarını kullanmıştır, sınırlarını zorlamıştır. Bu hafta için ne yapılabilir diye sorabilirdiniz. Akaryakıt fiyatlarının sınırlandırılabilmesi açısından kaynak yaratılabilmesi için çalışma yapıyoruz. Şu an akut evrede ilk yapabileceğimiz nedir ona bakacağız, çalışıyoruz. İlerleyen günlerde çalışmalarımızı açıklayacağız.” dedi.

Berova ayrıca, FİF’ten maaş ödemesi yapıldığı iddialarını reddederek şöyle konuştu:

“Sizin dediğiniz gibi 7 milyar aldınız maaşlara kullandınız diye bir şey yoktur. 7 milyar 2025’in toplam geliridir.”

“Zor bir dönemden geçiyoruz”

Dünyada yaşanan gelişmelerin ekonomiyi etkilediğini belirten Berova, “Şu anda tüm dünya ile birlikte biz de bu savaşa bağlı çok sıkıntılı bir dönem içinden geçiyoruz. Hükümet olarak bu dönemi en az hasarla nasıl kapatırızın çalışmalarını yaparak tüm enstrümanları masaya yatırarak bir plan ve program oluşturmaya çalışıyoruz. Teknik ekiplerimiz ve bu işle ilgili olan herkesten de fikir alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Muhalefetin önerilerine açığız”

Ana muhalefet partisinin önerilerine de açık olduklarını dile getiren Berova, “Ana muhalefet partisinin de bizim görmediğimiz ama kendilerinin gördüğü hususlar varsa da fikirlerini almaya açığız, tereddütümüz yoktur. Siz bu konuşmayı yaparken ben ve ekip arkadaşlarım tüm hafta sonunu bu çarşambaya nasıl hazırlanacağız diye geçirdik.” dedi.

“Artışlar sadece akaryakıttan kaynaklanmıyor”

Berova, yaşanan fiyat artışlarının yalnızca akaryakıttan kaynaklanmadığını da belirterek, “Buradaki artışlar sadece akaryakıt fiyatlarındaki artışlar değildir. Gemilerin navlun ve sigorta fiyatlarında ve tüccarın bekleme süreçlerine ithalat konusunda da fiyatların netleşmesi açısından süre istiyorlar.” şeklinde konuştu.

Mart ayı gelirlerinde düşüş yaşandığını da dile getiren Berova, “Mart ayı toplam gelirlerimde bir azalma içerisinde. Bütçede öngördüğüm rakamlar altında gerçekleşme olasılığı yüksek. Tüm bunların üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

“Kriz döneminde 7/24 çalışıyoruz”

Berova sözlerini, “7 gün 24 saat kriz dönemi içerisinde çalışıyoruz. FİF tüm unsurları ile bugün kullanılmış haldedir. Bundan sonraki haftada da ne yapılacağını yine çalışacağız.” ifadeleriyle tamamladı.