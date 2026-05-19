Mehmet Kale Kişi, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin belediyecilik anlayışının planlı yönetim, şeffaflık, sosyal adalet, liyakat, mali disiplin ve halkla birlikte karar alma ilkeleri üzerine kurulu olduğunu belirterek, yerel yönetimlerin rantın değil halkın alanı olması gerektiğini söyledi.

Kişi, yaptığı yazılı açıklamada, CTP’nin belediyecilik anlayışında kentlerin birkaç kişinin masa başında yönettiği yerler değil, Belediye Meclisi, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve yurttaşların birlikte şekillendirdiği yaşam alanları olduğunu ifade etti.

Bugün CTP’li belediyelerin yalnızca altyapı, temizlik, yol ve çevre düzenlemesiyle değil, eğitime, sağlığa, sosyal hizmetlere, kültüre, spora, gençlere, kadınlara, yaşlılara, engellilere ve dar gelirli yurttaşlara dokunan sosyal belediyecilik anlayışıyla fark yarattığını savunan Kişi, Aralık 2026 Yerel Yönetim Seçimleri kapsamında ilk etapta yedi bölgede aday belirleme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

CTP Genel Sekreteri Kale Kişi'nin konuyla ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"CTP belediyeciliği; planlı yönetim, şeffaflık, sosyal adalet, liyakat, mali disiplin ve halkla birlikte karar alma anlayışı üzerine kuruludur.

Bizim belediyecilik anlayışımızda kentler; birkaç kişinin masa başında yönettiği değil, Belediye Meclisi’nin, muhtarların, sivil toplumun, meslek odalarının ve yurttaşların birlikte şekillendirdiği yaşam alanlarıdır.

Bugün CTP’li belediyeler yalnızca altyapı, temizlik, yol ve çevre düzenlemesiyle değil; eğitime, sağlığa, sosyal hizmetlere, kültüre, spora, gençlere, kadınlara, yaşlılara, engellilere ve dar gelirli yurttaşlara dokunan sosyal

belediyecilik anlayışıyla fark yaratmaktadır.

Bu çerçevede ilk etapta, yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz 7 bölgede aday belirleme çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Diğer tüm belediyelerde ise bilimsel veriler, örgüt görüşleri, toplumsal beklentiler ve yerel dinamikler ışığında yürüttüğümüz çalışmalar adım adım devam edecektir.

Aralık 2027 Yerel Yönetim Seçimleri için 7 bölgedeki belediye başkan adaylarımızı gururla kamuoyuyla paylaşıyoruz:

Mağusa Belediyesi: Süleyman ULUÇAY

Girne Belediyesi: Murat ŞENKUL

Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi: Ali KARAVEZİRLER

Dikmen Belediyesi: Yüksel ÇELEBİ

Lefke Belediyesi: Aziz KAYA

Mesarya Belediyesi: Ahmet LATİF

Çatalköy – Esentepe Belediyesi: Ceyhun KIROK

CTP olarak inancımız nettir:

Yerel yönetim; rantın değil halkın, keyfiliğin değil planlı yönetimin, ayrıştırmanın değil dayanışmanın alanı olmalıdır. Birlikte yöneten, birlikte üreten ve birlikte güçlenen kentler için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim belediyeciliğimizin merkezinde insan vardır. Kamusal yarar vardır. Yerel demokrasi vardır. Halkımızla birlikte, daha güçlü kentlere…"