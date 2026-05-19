Mehmet Korkmaz’ın otopsisinde, ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olarak belirlenmişti.

Mehmet Korkmaz, dün görev başındayken geçirdiği ani rahatsızlık sonucu ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şehit Polis Memuru Mehmet Korkmaz'ın naaşının sarılı olduğu bayrakla fotoğrafı, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından oğluna teslim edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, şehit polis memuru Mehmet Korkmaz için düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, askeri yetkililerle polisten yetkililer, Korkmaz’ın ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Korkmaz için bugün görevi yeri olan Dikmen’de, Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

