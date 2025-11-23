Bakanlıktan verilen bilgiye göre, öğretmenliğin, bilgi kadar erdem, sabır kadar sevgi, fedakârlık kadar sorumluluk gerektiren, insanlık tarihinin en köklü ve en kutsal mesleği olduğu söyleyen Berova, öğretmenlerin, yalnızca ders kitaplarını değil, vicdanları, akılları ve yarınlarımızı inşa eden mimarlar olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de Millet Meclisi tarafından “Başöğretmen” unvanıyla onurlandırıldığını hatırlatan Bakan Berova, devletin ve milletin öğretmenlere verdiği değerin en güçlü nişanesi olduğunu kaydetti.

Atatürk’ün “Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır” sözlerinin, bugün de yolu aydınlatmaya devam ettiğini belirten Berova şöyle devam etti:

“Bu vesileyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatan uğruna şehit düşen öğretmenlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm eğitim neferlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Görevi başında ve emekli olan değerli öğretmenlerimize sağlık, huzur ve esenlik dolu bir ömür diliyorum.”

Öğretmenlerin gayretleri sayesinde çocuklar ve gençlerin, Cumhuriyetin aydınlık idealleriyle yetiştiğini, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donandığını ve özgüvenle geleceğe yürüdüğünü vurgulayan Berova, “Bu ülkenin yarınları, sizin eserinizle daha güçlü ve daha müreffeh olacaktır. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor; aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarı dolu yıllar temenni ediyorum." dedi.