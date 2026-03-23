Berova, “Yanlış algı operasyonlarına mahal verilmesin. Hayat pahalılığının dondurulması diye bir husus yoktur” ifadelerini kullanarak, yapılan düzenlemenin geçici bir süreç yönetimi olduğunu belirtti.

İncirli’nin eleştirilerini de değerlendiren Berova, “Devletin kaynaklarının çarçur edildiği, yatırım yapılmadığı gibi basma kalıp söylemlerle yapılan bu konuşma ekonomik gerçeklerden uzaktır” dedi.

Ortadoğu’daki savaşın dünya ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini kaydeden Berova, bu etkinin Güney Kıbrıs dahil olmak üzere birçok ülkeye yansıdığını ifade etti. Berova, “Bu dalgalanmanın bir noktada durulacağını, ardından etkisinin azalarak sonbahar aylarında daha rahat bir sürece girileceğini öngörüyoruz. Bu düzenleme de bu beklenti doğrultusunda yapılmıştır” dedi.

“3 Aylık hayat pahalılığı çalışana can suyu olacak”

Akut dönem olarak nitelendirdiği süreçte 3 aylık hayat pahalılığı artışının çalışanlar ve asgari ücretlilere “can suyu” olması amacıyla verileceğini belirten Berova, önümüzdeki süreçte normal hayat pahalılığı uygulamasına geri dönüleceğini ancak mevcut belirsizlikler nedeniyle formülasyon üzerinde çalışıldığını söyledi.

CTP’ye eleştiriler…

CTP’ye de eleştiriler yönelten Berova, “2009 yılında göç yasasının tüm hazırlıklarını CTP yaptı, Meclis’e getirdi ancak uygulayamayacağı için süreci terk ederek erken seçime gitti” ifadelerini kullandı.

Berova: Akaryakıtta KDV sıfırlandı

Yapılan düzenleme ile 9 aylık süreçte iş gücü maliyetlerinin öngörülebilir hale getirildiğini belirten Berova, enerji maliyetleri ve akar yakıt fiyatlarındaki belirsizliğin ise devam ettiğini söyledi. “Akar yakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın ne kadar süreceğini tahmin edemeyiz. Kısa olmasını umuyoruz, uzun sürmesi dünya ekonomisine ciddi zarar verir” dedi.

Akar yakıt fiyatlarının kontrol altına alınabilmesi için KDV oranının yüzde 10’dan sıfıra düşürüldüğünü ifade eden Berova, bunun geçici bir önlem olduğunu ve sürdürülebilir olmadığını belirtti. Ek kaynak yaratmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Güney Kıbrıs’taki fiyatlara da değinen Berova, “Bugün baktığımızda Güney Kıbrıs bizden yüzde 50 daha pahalı durumda” dedi.

“Akaryakıt tedarikinde herhangi bir sorun yok”

Akaryakıt tedarikinde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Berova, “Anavatan Türkiye ve Tüpraş üzerinden tedarik sağlıyoruz. Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Türkiye olduğu sürece de yaşamayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Berova, sürecin kolay olmadığını ancak ekonomik dalgalanmaların etkisi azalıncaya kadar gerekli adımların atılmaya devam edeceğini vurguladı.