Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Sıla Usar İncirli Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hükümetin hayat pahalılığına ilişkin aldığı kararı sert sözlerle eleştirdi. İncirli, yaşanan ekonomik sorunların Ortadoğu’daki savaş gerekçesiyle açıklanamayacağını belirterek, maliyenin uzun süredir kötü yönetildiğini savundu.

“Yanlış kararlar alarak emek dünyasını, iş dünyasını perişan ettiniz. Sürekli borçlandınız, faiz oranlarını halkın sırtına yüklediniz. Usulsüzlük ve yolsuzluk yaptınız, bu yüzden hayat pahalılığı ödeneğini artık veremiyorsunuz” diyen İncirli, hükümetin mevcut tablo karşısında sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Ortadoğu’daki savaşın ülkeyi etkilediğini kabul ettiklerini dile getiren İncirli, “Bu doğrudur ancak maliyenin kötü hali savaştan önce de vardı. Savaşı bahane göstermeyin. Çıkın ‘yönetemiyoruz’ deyin” ifadelerini kullandı.

“Halkın alım gücüne olumsuz yansıyacak”

Yeni düzenlemeye göre yalnızca 3 ay için hayat pahalılığı ödeneği verileceğini, sonraki 9 ay için ise ödeme yapılmayacağını belirten İncirli, bunun halkın alım gücüne olumsuz yansıyacağını söyledi.

“Savaştan önce de bu ülkede enflasyon yok muydu? Maliye borçlanmıyor muydu? Bütçe açığı yok muydu? Vardı. Tüm bu yaşananlar sadece savaş kaynaklı değil. Kimse buna inanmıyor. İnsanlar neden bu halde olduğumuzu biliyor” diyen İncirli, hükümetin gerekçelerinin toplumda karşılık bulmadığını savundu.

“İnsanların alım gücü nasıl korunacak?”

İncirli ayrıca, hayat pahalılığı ödeneğinin 9 ay boyunca yansıtılmamasının vatandaşın yaşamına nasıl katkı sağlayacağının düşünülmesi gerektiğini belirterek, “Daha zamlar yapılmadı. Hayat pahalılığı yansıtılıp ardından zamlar yapılacak ve enflasyon daha da yükselecek. Sonrasında ise bu ödenek verilmeyecek. Peki insanların alım gücü nasıl korunacak?” şeklinde konuştu.