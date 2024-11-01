Maliye Bakanı Özdemir Berova, BRT’de katıldığı programda mecliste gerçekleşecek olan bütçe görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu süreçte pek çok bilgi karmaşası oldu ve olmaması gereken tartışmalar oldu. Bir parlamento ülke için gerekli yasaları yapar ve yürütmenin denetleneceği organdır” dedi.

Konuşmasının devamında Berova, “Bütçeyi Maliye Bakanlığı yapmaz. Maliye Bakanlığı hazırlar, Bakanlar Kurulu’na sunar. Bakanlar Kurulu’nun onayıyla meclise sunulur ve Meclis’e sevk eder. Bütçeyi Meclis yapar” dedi. 2025 Merkezi devlet bütçesini hazırladık Bakanlar Kurulu’na sunduk, obayı aldık ve meclise sevk ettik. Meclis kurumsal olarak milletvekillerine hitap eden bir kurumdur. Yasama, yürütme ve yargı denklemi içerisinde Yürütme ile birebir iç içe irmiş olan bir kurum değildir. Dolayısıyla bu kurumun içerisinde seçilecek olan makamlar Meclis Başkanı, başkan yardımcılığı ve parti gruplarının ağrılığına göre oluşturulmuş divan katipleri ve idare amirleridir. Günün sonunda baktığımız zaman bütün milletvekillerine hitap edecek bir kurum olduğu için ana partinin ve hükümetin tarafından çıkar. Meclis başkan yardımcılığı da ana muhalefetten çıkar. Ancak sanki hükümetin yönettiği ve yürütmenin bir parçası olan bir meclis algısı yaratıldı. Bu doğru bir yaklaşım değildir” dedi.

Konuşmasının devamında Berova, “hükümetin 29 milletvekili olmasına rağmen bazı sıkıntılar yaşadık. Bunun tartışması ve bunun nedenlerini ortaya koymak görevimizdir ve bunu kendi içimizde değerlendirmeye başladık” dedi.

Konuşmasının devamında Muhalefete yüklenen Berova, “Muhalefet ‘yürütmenin görevidir seçsin, meclis tıkansın çalışmasın kaos olsun’ diyor. CTP’nin hükümetle ilgili bir sorunu varsa sorun meclisi çalıştırmamaktan geçmez bu yönde sıkıntı varsa 9 milletvekili ile güvensizlik önergesi verebilir. Önerge değerlendirilir. Ama Meclisi çalıştırma konusunda tüm milletvekillerinin sorumluluğu vardır. CTP bu sorumluluktan kaçamaz” dedi.

Berova, “Mecliste seçimler açısından bakıldığında Genel Kurulun iradesi üzerinde irade yoktur” diyerek, “Meclisin görevi yürütme değil yasama denetim ve bütçeyi yapmaktır o yüzden anayasa gereği seçim yetkisi genel kurulda genel kurulda başkanı seçmiştir. Pazartesi yapılan toplantıda 27 milletvekilinin salonda olmasıyla irade tescillenmiştir. Önümüzdeki Pazartesi de 29 milletvekili ile mecliste olacağız” ifadelerini kullandı.

“Artık bu kaosa son verilmesi gerekiyor” diyen Berova, “Meclis yürütmenin bir alt organı değildir buna bağlı olarak da meclisin yasama denetim ve bütçe yapma görevini yapması esastır ve bundan kaçmak ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Meclisi çalıştırmamaya çalışmak ve kaosa gitmek yapılabilecek en büyük kötülüktür. Beklentimiz meclisin çalışmasıdır. CTP meclisi çalıştırmama yönünde tercih yapabilir ama UBP ve hükümetin de meclisi çalıştırma konusunda iradesi tamdır” şeklinde konuştu.