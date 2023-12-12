Bunlar da ilginizi çekebilir

Bunun üzerine Ongun Talat, “Hükümet 13. maaş açıklayıp kucaklayıcı olmak istiyor. Ne güzel. Gerçi Özdemir Beyi de sarılıp kucaklamak isterseniz… Ama… Cüsse itibarıyla…”sözleriyle genel kuruldaki kahkahaları zirveye çıkardı.

Talat’ın “olabilir” demesi üzerine Berova “Var… Var… Genetik bir benzerlik var” sözleri kahkahaları artırdı.

Son örnek CTP Milletvekili Ongun Talat ve Maliye Bakanı Özdemir Berova arasında gerçekleşti.

Bütçe görüşmeleri ilginç diyaloglara sahne olmaya devam ediyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.