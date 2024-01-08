Beşiktaş kafilesi de bu müsabaka öncesi Sabiha Gökçen Havalimanından kalkan uçakla Rize’ye geldi.

"Tatile gelmediniz"

Beşiktaş kafilesini karşılayan bazı taraftarlar takıma İngilizce ‘Tatile gelmediniz’ diye tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar ardından otobüsleriyle kalacakları otele hareket etti.

Arda Güler İspanya Süper Kupa kadrosunda yer aldı Arda Güler İspanya Süper Kupa kadrosunda yer aldı

Ligde 43. randevu

Ligde 43. randevu İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 42 defa karşılaştı. Bu karşılaşmalarda yeşil-mavili ekip 7 müsabakayı kazanırken, siyah-beyazlılar 27 defa galip oldu. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Rizespor, Beşiktaş’ın kalesine 41 gol kaydederken, Beşiktaş ise 84 gol attı. Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak topladığı 29 puanla 5. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 9 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 2 beraberlikle elde ettiği 29 puanla 6. sırada bulunuyor.