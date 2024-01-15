Beşiktaş'tan Aboubakar'ın transfer iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar, kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz."