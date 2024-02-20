Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Çavuş, narenciye sektörünün bütçedeki payını yüzde 6’dan yüzde 20’ye çıkardıklarını belirterek, ‘Güzelyurt’un altınına altın kattık’ dedi.

Çavuş, yaşanan sorunla ilgili şunları kaydetti:

“Bu kadar iyi bir çalışma ve bunun akabinde ortaya çıkan bir rektör böceği… Tam sezon girişinde başlayan bu sıkıntı için yapmış olduğumuz çalışma ortada. Bakanlık bunun için canla başla çalıştı. Karşımızda bir devlet var ve diyor ki ‘ben bu riski göze almak istemiyorum’. Açıkça konuşuyorum, bu sektör içinde gizli saklı bir şey yok. Geldiğimiz noktada en son gündeme gelen 15 bin ton olayı vardır. İhracatçılar arasında ayrım yaptınız deniyor. Böyle bir şey yok. Ödeyenler var, sıkıntıya düşecekler dedik. Bu insanlar tek tek arandı ve mevcut iki firmanın 15 bin ton ürün karşılığını ödediği ortaya çıktı. 4 bini Azerbaycan’a geri kalanı Türkiye’ye gidecek. 60 bin ton ürünün 45 bin tonunu pazarlayabileceğiz dedik. Daha süreç bitmedi. Ben haftanın 4 günü Güzelyurt’ta üretici ile beraberim”