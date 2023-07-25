Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı.

Polis, zanlı F.N''nin Soygun, Zorla Alıkoyma şiddet Tehdidi ve Ciddi Darp suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 28.02.2023 tarihinde saat 07:00 raddelerinde Lefkoşa’da sakin Chukwuka Obıoma Onyeama'ya ait ikametgaha konu şahsın ev arkadaşı olan Ebenezer Asante Asıama’yı (E-35) ziyaret etme gerekçesiyle giden zanlı Prince Chinemerem Onyechere’nin (E-27), Festus Nna ve Jude Chisom Nna’nın ikametgaha girdikten sonra ikametgah giriş kapısı üzerinde bulunan anahtar ile kapıyı kilitleyip anahtarı aldıktan sonra Chukwuka Obıoma Onyeama'nın yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine yumruk vurup ciddi bir şekilde darp ederek kanunsuz olarak tasarruf ettikleri bıçağı adı edilenin vücudunun bir çok yerine değdirip vermiş oldukları Nijerya Bankasına ait iban numarasına 5.000.000 Nayra yatırmasını, yatırmayıp polise gitmesi halinde kendisini öldüreceklerini söyleyip şiddet tehdidinde bulunduklarını belirtti.

Polis bunun üzerine Chukwuka Obıoma Onyeama'nın korkmasına neden olup vermiş oldukları iban numarasına 5.000.000 Nayrayı yatırmasını sağlayıp silahlı soygun suçunu işlediklerini anlattı. Polis memuru Vasvi Özbey, şikâyetin 03.03.2023 tarihinde yapıldığını ve muhaceret giriş çıkış sisteminde yapılan kontrollerde Jude Chisom Nna ve Prince Chinemerem Onyechere'nin 01.03.2023 tarihinde KKTC’den çıkış yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edildiğini söyledi.

Polis, 15.07.2023 tarihinde zanlı F.N'nin Ercan Havalimanından çıkış yapmaya çalıştığı esnada derdest emri gereği tutuklandığını söyleyerek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 5 gün ispati vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

