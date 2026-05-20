Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Süleyman Talu, zanlının 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.50 sıralarında Lefkoşa’nın Kızıltaş bölgesinde, aralarında anlaşmazlık bulunan ev arkadaşı M.S.E.S.M. ile tartıştığı sırada, tasarrufunda bulundurduğu toplam 26,5 cm uzunluğunda, 13,5 cm ağız uzunluğuna sahip bıçağı kullanarak mağdurun karnına bir kez saplamak suretiyle ağır şekilde yaraladığını söyledi.

Polis, yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındığını ve ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığını belirtti. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini aktaran polis, zanlının olayın ardından Lefkoşa Adli Şubeye giderek teslim olduğunu ifade etti.

Olayda kullanılan bıçağın ikametgahta tespit edilerek emare olarak alındığını kaydeden polis, zanlının daha önce 3 gün ek tutukluluk emri aldığını, soruşturmanın sürdüğünü ve alınacak ifadeler ile incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.