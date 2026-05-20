Sanık 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aleyhine getirilen tüm davaları kabul eden sanığın avukatı, karar öncesi beyanda bulundu. Savunma, sanığın baron değil dağıtıcı konumunda olduğunu, ülkesi Zambiya’daki ekonomik şartlar ve kötü arkadaşlar nedeniyle bu suçları işlediğini belirtti. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu. Başkan, sanığın kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti.

Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğunu, en hafif uyuşturucu türleri arasında olduğunu ayrıca miktarın da az olduğunu belirtti. Başkan, bu hususun sanık lehine değerlendirildiğini belirtti. Başkan, sanığın bu suçları işlerken ülkede kaçak konumda olmasını ise aleyhinde dikkate aldıklarını söyledi. Başkan, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, genç ve sabıkasız olmasını da lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı. Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı 2 ay süreyle hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.