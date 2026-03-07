8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Dinçyürek, Kıbrıs Türk kadınının mücadele yıllarında gösterdiği dirayet, cesaret ve fedakarlığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydetti.

Dinçyürek, “Zor dönemlerde ailesine, toplumuna ve vatanına sahip çıkan kadınlarımız, bugün de aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle toplumsal hayatın her alanında önemli roller üstleniyor” dedi.

Kadınların yalnızca aile içinde değil, toplumsal yaşamın her alanında aktif şekilde yer aldığını kaydeden Sağlık Bakanı Dinçyürek, “Kadınların güçlenmesi ve her alanda daha fazla söz sahibi olması, toplumumuzun gelişmesi ve ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Hakan Dinçyürek, kadınların hak ettiği değeri görmesinin ve fırsat eşitliğinin sağlanmasının önemine de dikkat çekerek, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.