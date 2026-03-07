Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Hasipoğlu'nun mesajında, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların eşitlik, adalet ve güvenli bir yaşam hakkı için verdikleri mücadelenin sembolü olduğu kadar, toplum olarak üstlenmemiz gereken sorumlulukları da hatırlatan önemli bir gündür” dedi.

- Çalışan kadınlara iş hayatında prim destekleri…

Kadınların çalışma hayatındaki yerinin, Bakanlığın en önemli konularından biri olduğunu ifade eden Hasipoğlu, çalışan kadınlara iş hayatında prim destekleri verdiklerini, mart ayından itibaren vermeye de devam edeceklerini söyle. Hasipoğlu, “Mayıs–Aralık 2025 döneminde prim destekleri; KKTC vatandaşı kadınlar için yüze 100, erkekler için yüzde 80, yabancı uyruklu çalışanlar için yüzde 20–25 oranlarında uygulanmıştır. Yeni iş kuracak kadınlarımız için ise, herhangi bir sektörle sınırlı olmaksızın, hangi işi kurarsa kursun 5 yıl süresince yüzde 100 prim desteğini Bakanlık olarak karşılıyoruz.” dedi.

“Kadına Yönelik Mesleki Eğitim ve Sosyal Destek Hizmeti Projesi” kapsamında, sele -sepet-sesta, koza işi, Karpaz dokuma sanatı ve balık ağı örücülüğü alanlarında eğitim alan kursiyer kadınlara sertifikalarının verildiğini belirten Hasipoğlu, bu yıl içerisinde de kursların devam edeceğini söyledi.

-2018 yılından 2025 yılına kadar geçen sürede ALO 183 hattına 315 şiddet ihbarı ulaştı”

Bakan Hasipoğlu, “Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadeleyi temel görevlerinden biri olarak görmekte ve bu alanda kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir” diyerek, Daire bünyesinde görev yapan sosyal hizmet memurları aracılığıyla yürütülen çalışmaların sadece başvuru almakla sınırlı kalmadığını; koruma, danışmanlık, yönlendirme ve hukuki destek süreçlerini kapsayan kapsamlı bir destek mekanizması işletildiğini aktardı.

Daireye başvuran her kadınla birebir görüşme yapıldığını, öncelikle risk değerlendirmesi gerçekleştirilerek güvenliğinin sağlandığını belirten Hasipoğlu, “Birebir başvuruların yanı sıra ALO 183 ihbar hattı üzerinden de kadına yönelik şiddet ihbarları alınmaktadır. 2018 yılından 2025 yılına kadar geçen sürede bu hatta toplam 315 şiddet ihbarı ulaşmış, her bir ihbar titizlikle değerlendirilmiş ve gerekli sosyal hizmet müdahaleleri gerçekleştirilmiştir.” dedi.

-“625 kadın adli yardım kapsamında hukuki destekten yararlandı… 333 kadın sığınma evi talebiyle başvurdu”

Kadınların adalete erişimini güçlendirmek ve hukuki haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile yürüttükleri adli yardım iş birliğinin son derece önemli bir mekanizma olduğunu belirten Bakan Hasipoğlu, ekonomik gücü yetersiz ve şiddet mağduru kadınlara hukuki destek sağlanmasını amaçlayan bu protokol kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından sosyal tahkikat raporları hazırlandığını ve kadınların hukuki süreçlere erişiminin kolaylaştırıldığını söyledi.

Hasipoğlu, protokol kapsamında kadınlara; uzaklaştırma emri alınması, boşanma, velayet ve nafaka davalarının yanı sıra 2025 yılında kapsamı genişletilerek tanıma-tenfiz işlemleri ile Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasası çerçevesinde de hukuki destek sağlanmaya başlandığını da belirtti.

Hasipoğlu, “Projemizin başlangıcından itibaren, 2025 yılının sonuna kadar geçen sürede toplam 625 kadın adli yardım kapsamında hukuki destekten yararlanmıştır” dedi.

Bakan Hasipoğlu, aynı dönemde 333 kadın sığınma evi talebiyle Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvurduğunu ve güvenli bir şekilde yerleştirildiği bilgisini de paylaştı.

-“Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi’ne 6959 kadın başvurdu”

Bakan Hasipoğlu, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında kurulan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi’ne ise bugüne kadar 6959 kadın başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Hasipoğlu, “Bu veriler, kadına yönelik şiddetin toplumumuz açısından ne kadar ciddi ve mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

“Polis kayıtlarına göre 2021-2025 yılları arasında kadına yönelik şiddet kapsamında toplam 5005 şikayet kayıtlara geçtiğini” belirten Bakan Hasipoğlu, bu dönemde yaşanan bazı suç türlerinin şu şekilde olduğunu kaydetti:

“Darp: 2135 vaka, telefonda tahkir edici arama ve mesaj: 372 vaka, şiddet kullanma tehdidi: 360 vaka, rahatsızlık: 322 vaka, elektronik haberleşme yasasına aykırı suçlar: 309 vaka, umumi yerde sövme: 169 vaka, kasti hasar: 135 vaka, mahkeme emrine riayet etmemek: 118 vaka, özel hayatın gizliliğini ihlal: 71 vaka, mülke tecavüz: 72 vaka, vahim zarar: 41 vaka, cinsel tecavüz: 33 vaka, cinsel taciz: 58 vaka, cinsel saldırı: 25 vaka, yaralama: 16 vaka, zorla insan kaçırma: 18 vaka ve cinayet: 2 vaka.”

Bakan, yıllara göre toplam şikâyet sayısına ilişkin ise şu verileri paylaştı: “2021’de 1065, 2022’de 957 2023’de 931, 2024’te 1024 ve 2025’te 1028.”

-“Bu rakamlar bize çok açık bir gerçeği göstermektedir…”

Bakan Hasipoğlu, “Bu rakamlar bize çok açık bir gerçeği göstermektedir: Kadına yönelik şiddetle mücadele devletin bütün kurumlarının ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur.” diyerek, “Bu nedenle kadına yönelik şiddetle mücadelede kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve toplumun tüm kesimleri ile güçlü iş birlikleri kurmaya ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak hedefimiz; kadınların kendilerini güvende hissettikleri, haklarına erişebildikleri ve toplumsal yaşamın her alanında eşit şekilde var olabildikleri bir toplum inşa etmektir. Kadına yönelik şiddetin hiçbir türünü kabul etmiyor, hiçbir kadının kendini yalnız hissetmediği bir sosyal destek sistemini güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak bir yıl içerisinde yapılan çalışmaların özetini kısa bir video gösterimiyle özetlemeye çalıştıklarını da belirten Hasipoğlu, “Bu anlamda, hayatın her alanında emeği, üretimi ve katkısıyla toplumumuzu ileriye taşıyan tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle; şiddetsiz, eşit ve daha güçlü bir toplum hedefiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.