Polis memuru Ömer Uluçay mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 14.10.2025 tarihinde Lefkoşa’da Mehmet Emin Sokak üzerinde saat 19.30 sıralarında yaya olarak yürüyen zanlının devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edildiğini, yapılan kontrollerde aynı 7 Şubat 2022 tarihinden itibaren bin 47 gün Yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının kaçak yaşam sürdüğü zaman diliminde nerede ve ne şekilde ikamet ettiğini ve herhangi bir suç işleyip işlemediği hususunda araştırma yapılacağını söyledi. Polis, ayrıca ihraç işlemleri başlatılacağını açıklayarak, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.