Mağusa'da "1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal" ve "KKTC'ye Kanunsuz Giriş" suçlamalarıyla tutuklanan Ukrayna vatandaşı D.B., mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 25 Temmuz 2026 tarihinde yapılan muhaceret kontrolü sırasında sorgulandığını ve 14 Kasım 2025 tarihinde KKTC'den ihraç edildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, yürütülen soruşturmada zanlının 23 Temmuz 2026 tarihinde Mağusa'da henüz tespit edilemeyen bir noktadan 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kanunsuz şekilde giriş yaptığının belirlendiğini kaydetti.

Zanlının ifadesinde Ayia Napa bölgesinden yürüyerek Mağusa'ya geçtiğini ancak tam olarak hangi noktadan giriş yaptığını hatırlamadığını söylediği aktarıldı. Yapılan üst aramasında ise üzerinde kimlik veya pasaport bulunmadığı belirtildi.

Polis ayrıca zanlının, 14 Kasım 2025 tarihinde "Dükkân Açma, Sirkat ve Kasti Hasar" suçlarından hüküm giyerek KKTC'den ihraç edildiğini mahkemeye bildirdi.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, Muhaceret Amirliği nezdinde gerekli yazışmaların yapılacağını belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.