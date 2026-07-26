Gülbahar yaptığı yazılı açıklamada, Rum yönetiminin mülkiyet alanındaki son girişimlerinin artık münferit hukuki süreçler olarak değerlendirilemeyeceğini ileri sürdü. Bu adımların, Kuzey Kıbrıs'ta oluşan mülkiyet düzenini, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) sistemini ve buna bağlı ekonomik yapıyı hedef aldığını iddia etti.

Önce yabancı yatırımcıların, ardından Kıbrıslı Türk müteahhitler ve emlak sektörü temsilcilerinin hedef alındığını öne süren Gülbahar, son olarak eşdeğer mal sistemine ilişkin işlemlerin de tartışma konusu haline getirildiğini belirtti. Bunun belirli kişi ya da sektörleri değil, KKTC'deki mülkiyet sisteminin tamamını kriminalize etmeye yönelik bir politika olduğunu savundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Taşınmaz Mal Komisyonu'nu etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul ettiğini hatırlatan Gülbahar, Rum yönetiminin bu mekanizmayı etkisiz hale getirmeye çalıştığını ve bunun hem AİHM'nin ortaya koyduğu hukuki çerçeveye hem de çözüm umutlarına zarar verdiğini ileri sürdü.

"Kapsamlı eylem planı hayata geçirilmeli"

KKTC Cumhurbaşkanlığı, hükümeti ve Türkiye'nin tam koordinasyon içinde kapsamlı bir eylem planını vakit kaybetmeden uygulamaya koyması gerektiğini ifade eden Gülbahar, uluslararası hukuk ve diplomasi alanında güçlü karşı girişimlerin başlatılmasını istedi.

Rum tarafının mülkiyet konusunu siyasi ve ekonomik baskı aracı olarak kullandığının Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası platformlarda anlatılması gerektiğini belirten Gülbahar, KKTC vatandaşları ile yatırımcıların haklarını koruyacak yeni mekanizmaların oluşturulmasını da önerdi.

BM Genel Sekreteri'ne çağrı

Gülbahar, önümüzdeki günlerde adayı ziyaret etmesi beklenen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dikkatine de Rum tarafının mülkiyet politikalarının ve bunun yarattığını savunduğu gerginliğin taşınması gerektiğini ifade etti.

Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik adımların hızlandırılması ve eşdeğer mal puanı bulunan vatandaşların haklarının süratle teslim edilmesi gerektiğini de dile getiren Gülbahar, KKTC ile Türkiye'nin hukuk temelli ve sonuç alıcı adımları eşgüdüm içinde atmasının önem taşıdığını kaydetti.