Mamülcü yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Devleti’nin sorunları çözme konusunda gösterdiği iyi niyetli yaklaşımlara karşın, Rum Yönetimi’nin attığı adımlarla, zemini ortadan kaldırmasının, hiçbir iyi niyet misyonu ile açıklanamayacağını belirtti.

Mamülcü, Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği’nde görev yapan bir Kıbrıs Türkü’ne, eşdeğerden aldığı malını bir yabancıya satmasından dolayı okunan ve imzalanmadığı takdirde tutuklanacağını deklere eden Rum polisinin “insanlık dışı ve insan haklarına aykırı” davranışını kınadıklarını ifade etti.

Bu hareketin, Kıbrıs Türkü’nün direk güvenliğini ilgilendiren ve yaşamsal hakkını elinden almaya yönelik olduğunu ifade eden Mamülcü, hükümeti, en kısa sürede acil tedbirler konusunda göreve davet etti.

Rum Yönetimi tarafından suçlu ilan edilen bir Kıbrıs Türkü’nün, güneyde veya herhangi bir Avrupa ülkesinde tutuklanabileceğine dikkat çeken Mamülcü, mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşı tedbirlerin alınmasının yanı sıra gerekirse “kapıların kapatılması, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme yapılmamasının” da ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs Türkü’nün, Batı Trakya’da yaşayan Türklerin uğradığı mezalimin aynısı ile karşı karşıya kalabileceği ve sorunun “çok daha büyük, vahim boyutlara” ulaşabileceği uyarısında bulunan Mamülcü, İŞAD’ın, konunun yakın takipçisi olacağını ve devletin kurumlarını uyarmaya devam edeceğini belirtti.