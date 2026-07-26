Lefkoşa'da "Şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp ve Telefonda Tacizlik" suçlamalarıyla tutuklanan A.N., mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 03.30 sıralarında eşini telefonla arayarak, "Kimin altındaydın da bebek uyumadı bu saate kadar. Çık dışarı, dışarı çıkmazsan ya seni, ya bebeği, ya anneni ya da kardeşini öldüreceğim." sözleriyle tehdit ettiğini ve telefonda taciz ettiğini belirtti.

Polis, zanlının daha sonra eşinin dışarı çıkmaması üzerine saçından tutarak sürüklediğini, boğazını sıktığını ve yüzüne tokat atarak ciddi şekilde darp ettiğini ifade etti.

Şikâyet üzerine zanlının derdest emriyle tutuklandığını kaydeden polis, mağdurun acil serviste doktor kontrolünden geçirilerek rapor alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.