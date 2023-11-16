GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Gazimağusa’da yaşayan Yeliz Yılmaz isimli vatandaş Gündem Kıbrıs’a ulaşarak isyan etti. 9 yaşında “Gelişim geriliği” teşhisi konan çocuğunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde eğitiminin onaylandığını, ancak 3 yıldır çocuğunun “Kontenjan olmaması” nedeniyle eğitim alamadığını söyledi. Anne Yeliz Yılmaz, birkaç gün önce “Kontenjanı dolu” olan özel eğitim merkezine başka birinin alındığını söyleyerek, “Maddi durumumuz el vermediği için özel bir eğitim merkezine çocuğumu yollayamıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı’nı arıyorum ancak hiçbir yetkiliye ulaşamadım. Telefonları açmıyorlar” dedi.

Çocuğunun sadece haftada 1 gün Üçgazi İlkokul’nda kaynaştırma sınıfına gittiği ve haftanın diğer 4 günü eğitim alamadığını söyleyen anne Yeliz Yılmaz, yaşadıkları mağduriyete isyan etti. Çocuğunun hakkı olan eğitime ulaşamadığını söyleyen anne, “Eğitimi çok savunan bakan buna da el atsın” diyerek, 9 yaşındaki çocuğunun hakkı olan eğitime ulaşmasını istedi.