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23.01.2025 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Onur Eren KALABALIK (E-23) 97 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SD 356 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Onur Eren KALABALIK, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

22.01.2025 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da Meltem sokak üzerinde, Kazım ÖZER (E-63) yönetimindeki RJ 857 plakalı salon araç ile toprak alan içerisinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada Meltem Sokak yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz şekilde sokağa giriş yapması sonucu, o esnada sağından gelip doğu istikametine doğru seyreden Muhammad Awaıs KHAN (E-20) yönetimindeki UF 332 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Polisin kaza larla ilgili açıklaması şöyle:

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