Girne bölgesinde bugün 3 trafik kazası meydana geldi, yaralanan olmadı, 1 araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 14.20 raddelerinde Girne'de Mersin Caddesi üzerinde 385 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Uğur Tarhan (E-34) yönetimindeki PR 046 plakalı salon araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu dönel kavşağa girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına ardından da kaldırım üzerinde bulunan sokak tabelasına çarptı. Kaza sonucu yaralanma olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Saat 15.40 raddelerinde de Lefkoşa-Girne anayolunda Lefkoşa istikametine doğru seyreden İsmail Gülakdeniz (E-61) yönetimindeki UJ 308 plakalı çift kabin araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sağa meyilli virajı alamayarak yolun içinde sağ yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

Saat 15.50 raddelerinde ise Girne - Tatlısu anayolunda, Ayhan Savaş Dergi (E-48) yönetimindeki ND 875 plakalı araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan çıkıp, toprak tümseğe ve akasya ağacına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.